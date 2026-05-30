河川氾濫が新カテゴリ、洪水は大雨に統合！ TBSラジオ「新たな防災気象情報」

記事ポイント 2026年5月29日から気象警報などの仕組みが大きく刷新されました河川氾濫に関する注意報・警報が新設され、洪水注意報・警報は大雨カテゴリーに統合されました気象予報士・斎藤義雄の監修によるTBSラジオホームページの解説ページで変更点が確認できます 2026年5月29日から気象警報などの仕組みが大きく刷新されました河川氾濫に関する注意報・警報が新設され、洪水注意報・警報は大雨カテゴリーに統合されました気象予報士・斎藤義雄の監修によるTBSラジオホームページの解説ページで変更点が確認できます

2026年5月29日（金）、防災気象情報の仕組みが全面的に見直されました。

これまで「警報」「警戒情報」「危険情報」といった名称がカテゴリーごとに統一されておらず、住民が避難のタイミングを判断しづらいという課題が続いています。

今回の改定により、いつ・どのレベルで行動を起こすべきかが、より明確な体系に整理されています。

TBSラジオ「新たな防災気象情報」





運用開始：2026年5月29日（金）解説担当：気象予報士・斎藤義雄掲載先：TBSラジオ ホームページ

新たな防災気象情報は、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類を軸に、レベル1〜5の段階ごとに注意報・警報・特別警報の区分と住民が取るべき避難行動を色別で整理した体系です。

これまでカテゴリーごとにばらついていた名称が統一され、警戒レベルと行動の対応関係が一覧で把握できるようになっています。

TBSラジオのホームページでは、気象予報士・斎藤義雄の監修のもと、今回の改定内容をわかりやすく解説するページが公開されています。

新しい防災ルールの変更点と各レベルでの行動指針が、4カテゴリーそれぞれについてまとめられたコンテンツです。

主な変更点

今回の改定で新たに加わったのが、「河川氾濫」に関する注意報・警報です。

これまでの体系には存在しなかった独立カテゴリーで、河川の氾濫リスクを単独の基準として位置づけることで、河川沿いに住む住民の避難判断がより明確になっています。

一方、これまで独立して発令されていた洪水注意報・警報は廃止され、「大雨」カテゴリーに統合されます。

複数の警報が並立していた状況が整理され、発令される情報の種類がシンプルになっています。

結果として、住民が把握すべきカテゴリーは河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類に絞られ、レベル1〜5の段階で対応する行動が設定されています。

解説担当：気象予報士 斎藤義雄





黒スーツにストライプシャツとネクタイを合わせた斎藤義雄は、東京都出身で一橋大学卒業後にアパレルメーカーに勤務したのち、1995年に気象予報士資格を取得した経歴を持ちます。

1996年からウェザーマップに所属し、テレビ・ラジオで多数のお天気キャスターを務めています。

気象予報士受験予備校部門にも所属し、気象予報士講座クリアの講師として1996年から指導を継続中で、実況と教育の両面で活動する気象のスペシャリストです。

TBSラジオのホームページ掲載の解説ページは、斎藤義雄の監修のもとで構成されており、改定された防災気象情報の変更点が警戒レベル対応表を軸にまとめられています。

どのカテゴリーでどのレベルの情報が出た段階で、どの行動を取るべきかが色別に整理された内容です。

2026年5月29日から運用が始まった新たな防災気象情報は、河川氾濫の独立カテゴリー新設と洪水警報の大雨への統合を主な変更点として、住民の避難判断をより迷いなく行えるよう設計されています。

気象予報士・斎藤義雄監修のTBSラジオホームページ解説ページでは、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4カテゴリーについて、レベル1〜5ごとの行動指針が色別に確認できます。

TBSラジオ「新たな防災気象情報」の紹介でした。

よくある質問

Q. 洪水注意報・警報はなくなったのですか？

A. 今回の改定で洪水注意報・警報は廃止され、「大雨」カテゴリーに統合されます。

これにより、住民が把握すべき気象情報のカテゴリーは河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類に整理されています。

Q. TBSラジオの解説ページはどこで確認できますか？

A. 解説ページはTBSラジオのホームページに掲載されています。

気象予報士・斎藤義雄監修のもとで、警戒レベル対応表を使った変更点の説明と各段階での避難行動指針が公開されています。

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