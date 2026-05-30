【20代が選ぶ】バラエティ力が高いと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「松田元太」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ力が高いと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。Travis Japanの最年少メンバーとして活躍する、1999年生まれの埼玉県出身です。バラエティ番組では、無茶ぶりにも全力で応える素直さとピュアな天然ぶりで周囲を爆笑させる「愛されおバカキャラ」を確立しています。圧倒的なダンスパフォーマンスや俳優として見せるクールな表情と、嘘のない天真爛漫な性格が同居する唯一無二のエンターテイナーです。
▼回答者コメント
「コメントを求められたときに、相手が芸人さんでも大御所でも誰に対しても物怖じせず思ったことを話すし、懐に入るのが上手なところ」（20代女性／北海道）
「頻繁にバライティ番組で見かけるから」（20代女性／大阪府）
「3枚目になれるというのはまず条件で、なおかつ笑わせるパターンが豊富だから」（20代男性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。本名はルイス・マサヤ・ジェシー。日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルで、幼少期から続ける空手は有段者の腕前です。圧倒的なパフォーマンスの一方で、ドナルドダックや堂本剛さんなどの豊富なモノマネレパートリーを持ち、一発芸を連発する「ギャグマシーン」としての一面もあります。サービス精神旺盛で、数々のバラエティ番組で大いに場を盛り上げるバラエティ力の高さが光ります。
▼回答者コメント
「コミュニケーション能力の高さと場を盛り上げる能力を持っているから」（20代女性／東京都）
「SixTONESは圧倒的にバラエティ力が高く、番組を見ていてものすごく面白いから」（20代女性／神奈川県）
「バラエティで見る機会が増え、適応力やトーク力がありユーモアたっぷりのギャグなども面白い」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／61票
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。Travis Japanの最年少メンバーとして活躍する、1999年生まれの埼玉県出身です。バラエティ番組では、無茶ぶりにも全力で応える素直さとピュアな天然ぶりで周囲を爆笑させる「愛されおバカキャラ」を確立しています。圧倒的なダンスパフォーマンスや俳優として見せるクールな表情と、嘘のない天真爛漫な性格が同居する唯一無二のエンターテイナーです。
「コメントを求められたときに、相手が芸人さんでも大御所でも誰に対しても物怖じせず思ったことを話すし、懐に入るのが上手なところ」（20代女性／北海道）
「頻繁にバライティ番組で見かけるから」（20代女性／大阪府）
「3枚目になれるというのはまず条件で、なおかつ笑わせるパターンが豊富だから」（20代男性／神奈川県）
1位：ジェシー（SixTONES）／126票
見事1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。本名はルイス・マサヤ・ジェシー。日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルで、幼少期から続ける空手は有段者の腕前です。圧倒的なパフォーマンスの一方で、ドナルドダックや堂本剛さんなどの豊富なモノマネレパートリーを持ち、一発芸を連発する「ギャグマシーン」としての一面もあります。サービス精神旺盛で、数々のバラエティ番組で大いに場を盛り上げるバラエティ力の高さが光ります。
▼回答者コメント
「コミュニケーション能力の高さと場を盛り上げる能力を持っているから」（20代女性／東京都）
「SixTONESは圧倒的にバラエティ力が高く、番組を見ていてものすごく面白いから」（20代女性／神奈川県）
「バラエティで見る機会が増え、適応力やトーク力がありユーモアたっぷりのギャグなども面白い」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)