あいのり・桃、4度目の歯列矯正が終了 ビフォーアフターに反響「めっちゃ綺麗」「よく頑張りました」
恋愛バラエティー『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が、30日までに自身のブログを更新し、約1年にわたる歯列矯正が終了したことを報告。ビフォーアフター写真を公開した。
【写真】歯列矯正前のビフォーショットを公開した桃
桃は2025年4月に「4度目の【矯正】始めました!!!!」と矯正治療の開始を報告。今回、「矯正が…終わりました！歯並びBefore After！！」と題したブログで、「やっっっと…矯正が終わりましたーーー」と喜びをつづり、「綺麗に揃った…!!!!」と整った歯並びを披露した。
公開された比較写真では、矯正前に見られた下の前歯の凹凸が改善され、きれいに整列した歯並びに。桃自身も「こうやって比べてみると、だいぶ印象ちがうね、、!!!!」と変化に驚いた様子を見せた。
一方で、治療については「本当はもっともっと早く終わるはずだったんだけどね、私の凡ミスでかなり遠回りしました。笑」と振り返りつつ、「でも、やっと終わったよ、嬉しいよ…!!」と率直な心境を明かした。
治療終了後は、歯並びを維持するためのリテーナー生活が始まることも報告。過去に3度矯正を経験している桃は、「いつもこのリテーナーをサボってしまって後戻りしちゃうので、今回こそはぜっっったいにキープする」と決意をつづった。
また、食いしばりの癖が強いことから就寝時に専用装置を使用することになったといい、「入れ歯みたいじゃん!!!!!笑」とユーモアを交えながらも、「私の体質に合わせてセカンドオピニオン頂けるのありがたい…！」と感謝を記した。
最後には担当医との2ショットを公開し、「遠回りしちゃったけど、1年間、ありがとうございました」と感謝を伝え、「歯並びでお困りの方は、ぜひ行ってみてください」と呼びかけた。
この投稿にはファンから「歯科矯正終了おめでとうございます」「歯並びもだけど歯がきれい!!」「凄い綺麗な歯並び」「めっちゃ綺麗〜」「よく頑張りました」「最高」など祝福と称賛の声が寄せられている。
【写真】歯列矯正前のビフォーショットを公開した桃
桃は2025年4月に「4度目の【矯正】始めました!!!!」と矯正治療の開始を報告。今回、「矯正が…終わりました！歯並びBefore After！！」と題したブログで、「やっっっと…矯正が終わりましたーーー」と喜びをつづり、「綺麗に揃った…!!!!」と整った歯並びを披露した。
一方で、治療については「本当はもっともっと早く終わるはずだったんだけどね、私の凡ミスでかなり遠回りしました。笑」と振り返りつつ、「でも、やっと終わったよ、嬉しいよ…!!」と率直な心境を明かした。
治療終了後は、歯並びを維持するためのリテーナー生活が始まることも報告。過去に3度矯正を経験している桃は、「いつもこのリテーナーをサボってしまって後戻りしちゃうので、今回こそはぜっっったいにキープする」と決意をつづった。
また、食いしばりの癖が強いことから就寝時に専用装置を使用することになったといい、「入れ歯みたいじゃん!!!!!笑」とユーモアを交えながらも、「私の体質に合わせてセカンドオピニオン頂けるのありがたい…！」と感謝を記した。
最後には担当医との2ショットを公開し、「遠回りしちゃったけど、1年間、ありがとうございました」と感謝を伝え、「歯並びでお困りの方は、ぜひ行ってみてください」と呼びかけた。
この投稿にはファンから「歯科矯正終了おめでとうございます」「歯並びもだけど歯がきれい!!」「凄い綺麗な歯並び」「めっちゃ綺麗〜」「よく頑張りました」「最高」など祝福と称賛の声が寄せられている。