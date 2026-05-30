MEGUMI¡¡¾®ÃÓ±É»Ò¤Î³èÌö¤Ï¡ÖÎå¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»þÂå¤Ï¥é¥¸¥ª¸«³Ø¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡ÝStudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¡×»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê45¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¡ÖKis-My-Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¸µ¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¡×¼ÒÄ¹¤ÎÌîÅÄµÁ¼£»á¤ò¼èºà¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÇÌÜ»Ø¤»¾®ÃÓ±É»Ò¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤òÈ´¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£¡Öº£¤â¸½Ìò¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎå¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È·É°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¸½ºß¤â»þ¡¹Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¤¤¤»öÌ³½ê¤ä¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤â¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡