“野菜が苦手”の高嶋ちさ子、「55年ぶりぐらいにピーマン食べました」ちゃめっけ気交じりに明かす 料理研究家・井上絵美さんの手料理に舌鼓
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。“野菜が苦手”なことを公言している高嶋だが、「55年ぶりぐらいにピーマン食べました」と近況を明かした。
【動画】「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」高嶋ちさ子が“久しぶりに食べた”料理研究家・井上絵美さん手作りのピーマン料理 ※中盤
この日、高嶋は「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」「最高の景色に、家で食べられるお料理とは思えないほどの最上のお食事を頂きました」と報告。一緒に出かけた息子と共に井上さん宅で“ホームパーティー”を楽しむ様子を披露した。
オリーブオイルと削ったカラスミを振りかけた蕎麦など、アイデアに富んだ手料理の数々が振る舞われたそうで、なかにはピーマンを使った料理も。
そこで「私は55年ぶりぐらいにピーマン食べました」とちゃめ気交じりに明かし、「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」と久しぶりに食べたピーマンの味の感想をつづっていた。
コメント欄には「ピーマン人生でほとんど食べた事なかったんですか？」「野菜食べてるの初めて見ました…肉Onlyデスヨネ！」「美味しい料理＆楽しいトーク良いですねっ」「皆さん楽しそう〜」などと、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」高嶋ちさ子が“久しぶりに食べた”料理研究家・井上絵美さん手作りのピーマン料理 ※中盤
この日、高嶋は「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」「最高の景色に、家で食べられるお料理とは思えないほどの最上のお食事を頂きました」と報告。一緒に出かけた息子と共に井上さん宅で“ホームパーティー”を楽しむ様子を披露した。
そこで「私は55年ぶりぐらいにピーマン食べました」とちゃめ気交じりに明かし、「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」と久しぶりに食べたピーマンの味の感想をつづっていた。
コメント欄には「ピーマン人生でほとんど食べた事なかったんですか？」「野菜食べてるの初めて見ました…肉Onlyデスヨネ！」「美味しい料理＆楽しいトーク良いですねっ」「皆さん楽しそう〜」などと、さまざまな声が寄せられている。