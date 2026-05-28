「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

阪神は今季初の同一カード３連敗を喫した。九回に佐藤輝明内野手がリーグトップの１３号ソロを放つも、反撃及ばなかった。プロ先発の木下里都投手は最速１５９キロを記録したが、三回に田宮に逆転打を浴びるなど３失点で４回５安打３失点でプロ初黒星。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−木下の投球について。

「次の登板に向けてまたしっかり調整して、慣れていってほしいかなと思います。強い投手になっていってもらうために必ずきっかけも必要だし、次はさらにテンポよく投げていく姿を見たいですね」

−打線は四球やつなぎの意識も大事になるか。

「野球としては本塁打が華だし、素晴らしいものではあるけど、連動させて勝っていくという部分では、時にはつなぎ役にならないといけないし、自己犠牲も必要になる。この辺りが次、甲子園に戻ってきた時につなげていきたいですね」

−福島が代打で存在感を発揮した。

「一瞬あるかないかのチャンス、何回もあるかもしれないチャンス、これはもう分からない。ですから目の前に来たチャンスに（対して）小さなきっかけでも逃してはいけない、つかみ取るプレーヤーになっていかなければいけない。いい切磋琢磨（せっさたくま）して５、６、７月とチーム全体が強くなっていくということが非常に重要ですから」