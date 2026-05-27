【漢字クイズ】「烏生田」はなんて読む？初見で正解できる人もいるはず！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「烏生田」はなんて読む？
「烏生田」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、栃木県にあるひらがな4文字の地名です。
いったい、「烏生田」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うごうだ」でした！
栃木県芳賀郡茂木町に位置している烏生田。
そんな烏生田は、茨城県との県境にほど近い自然豊かなエリアです。
また、約500品種ものダリアが咲き誇る「もてぎの森ダリア園」などがあることでも知られています。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『茂木町公式サイト』
・『もてぎの森ダリア園』
ライター Ray WEB編集部