【漢字クイズ】「烏生田」はなんて読む？初見で正解できる人もいるはず！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「烏生田」はなんて読む？

「烏生田」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、栃木県にあるひらがな4文字の地名です。

いったい、「烏生田」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うごうだ」でした！

栃木県芳賀郡茂木町に位置している烏生田。

そんな烏生田は、茨城県との県境にほど近い自然豊かなエリアです。

また、約500品種ものダリアが咲き誇る「もてぎの森ダリア園」などがあることでも知られています。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『茂木町公式サイト』
・『もてぎの森ダリア園』

ライター Ray WEB編集部