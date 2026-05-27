クリームにおぼれるぅぅぅ♡【セブン-イレブン】かぶりつきたい！「新作スイーツ」

スイーツ欲を満たすなら、“クリーム”たっぷりがぴったりかも。クリームの甘さはもちろん、たっぷりのクリームにかぶりつく贅沢感で癒される人も多いはずです。そこで今回は、【セブン-イレブン】で購入できる魅惑の「新作スイーツ」をまとめました。

クリームを堪能できるシンプルなスイーツ

「まーるいミルククリームサンドケーキ」は、シフォン生地にミルククリームをサンドしたシンプルなスイーツ。インスタグラマー@sujiemonさんによると、シフォン生地はカステラのように「極ふわ & しっとり」していて、ミルククリームは甘さ控えめになっているよう。生地とクリームのシンプルな組み合わせだからこそ、ひと口ごとにたっぷりのクリームを頬張るような感覚が楽しめそうです。

生地もクリームも鮮やかな緑にチェンジ

「お抹茶クリーム もこ」は、セブンの定番「もこ」シリーズの新作フレーバー。生地にもクリームにも抹茶を使用しているため、どちらも色鮮やかな緑に仕上がっています。抹茶クリームについて、@sujiemonさんは「超・超・超！ 渋苦い！」とコメント。甘めな抹茶というよりも、抹茶の本格的な風味を楽しむスイーツになっているようです。

50%増量 & 豪華な2段仕様に

セブンでは、5月12日から創業感謝祭として「感謝盛り」シリーズを発売中。値段を変えずに50%以上増量した商品の数々は、どれも食べ応えがありそう。こちらの「ふわっと生どら焼き 粒あん & ホイップ」は、粒あん1.5倍、ホイップ2.4倍の増量に加え、どら焼き生地も1枚追加！ 写真からも、大きな口でかぶりつきたくなりそうな迫力のあるボリューミーさが伝わります。

2つのスイーツが1つに！？

「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」は、スポンジ・苺ソース・ミルククリームをクレープ生地で包んだスイーツ。生地に包まれている食材が、ショートケーキのような組み合わせになっているため、クレープとショートケーキを一度に食べているような感覚になるはず。1個で2つのスイーツを味わえる贅沢感は、ご褒美スイーツにぴったりです。

口いっぱいに広がるクリームの多幸感にときめく【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」。新作スイーツには、和も洋も揃っているので、その日の気分に合う一品でスイーツ欲を満たしましょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる