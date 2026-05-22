さくらまや、祖母の死去を報告「悲しみも後悔もありますが」11歳で紅白出場時には祝福されたことを明かしていた
歌手のさくらまや（27）が22日、自身のXを更新。祖母が心不全のため死去したと報告した。
【写真】「悲しみも後悔もありますが」在りし日の写真とともに祖母の死去を報告したさくらまや
さくらは「過日、祖母が、心筋梗塞からの心不全のため永眠いたしました。祖母と2人で取材を受けたこともあり、皆さまには温かい応援をいただいていました」と伝えた。「悲しみも後悔もありますが、時間をかけて受け入れていくしかないことと思っています。取り急ぎのご報告となりますが、感謝を込めて」とつづった。
さくらは2009年、11歳でNHK紅白歌合戦に出演した際、友人や祖母からは「おめでとう！」と祝福されたことをリハーサルで報道陣の前に明かしていた。
写真では、在りし日の祖母との2ショットを公開した。
【写真】「悲しみも後悔もありますが」在りし日の写真とともに祖母の死去を報告したさくらまや
さくらは「過日、祖母が、心筋梗塞からの心不全のため永眠いたしました。祖母と2人で取材を受けたこともあり、皆さまには温かい応援をいただいていました」と伝えた。「悲しみも後悔もありますが、時間をかけて受け入れていくしかないことと思っています。取り急ぎのご報告となりますが、感謝を込めて」とつづった。
さくらは2009年、11歳でNHK紅白歌合戦に出演した際、友人や祖母からは「おめでとう！」と祝福されたことをリハーサルで報道陣の前に明かしていた。
写真では、在りし日の祖母との2ショットを公開した。