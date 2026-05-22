物価高が続き、家計への負担が増すなか、収入アップを目指す方が増えています。第3号被保険者制度の見直しも話題になっていることからも、この1年ほどで 「 扶養内からの脱却」 を真剣に考え始めている女性が多いことを実感します。

そして、そのような方々にとって、今はキャリアを再構築するにはチャンスの時期であるといえます。私は転職エージェントとして30年以上、人材採用市場を見てきましたが、 今ほど女性のキャリア転換に有利な時代はありません。

背景には 「深刻な人手不足」 があります。厚生労働省の調査では、女性の転職入職率（就業者のうち、前職を辞めて新たに入職した人の割合）が男性を上回る水準まで高まっており、特に30代後半～40代の女性の転職実現率が向上しています。

「扶養内」から脱却し、パート勤務から正社員を目指す女性に、狙い目となる 業種・職種、転職活動を成功させるためのポイント をお伝えします。

パートから正社員に転職しやすい業種・職種は？

パートから正社員へのステップアップを検討する場合、「専門スキルを積み上げやすい分野」「深刻な人手不足が続いている分野」については、比較的実現しやすいといえます。一例を挙げてみましょう。

専門事務（経理・人事・医療事務など）

一般事務の正社員求人は競争率が非常に高いですが、特定の知識を必要とする専門事務は、パートでの実務経験を活かせば正社員への道が開かれやすいといえます。

デジタルツールや生成AIツールの活用経験 を積んでおくと、高評価につながります。また、経理であれば「簿記」、医療事務であれば「医療事務管理士」など、資格を取得しておくといいでしょう。

現在のパート勤務先に正社員登用制度がない場合、求人を探して応募するほか、人材派遣会社に登録して 「紹介予定派遣」 を活用する方法もあります。紹介予定派遣とは、正社員や契約社員などの直接雇用を前提に、一定期間、派遣社員として勤務する仕組みのこと。3カ月～6カ月程度の派遣期間を経て、本人と企業が合意した場合に、直接雇用へ切り替わります。

カスタマーサクセス／インサイドセールス

主にIT・Web業界でニーズが高い「カスタマーサクセス」は、商品やサービスを購入した顧客に対し、「うまく活用して成果を出せるようサポートする」仕事です。問い合わせ対応だけでなく、継続利用や満足度向上を目指して伴走します。

「インサイドセールス」は、電話・メール・オンラインなどを通じ、訪問せずに営業活動を行う仕事です。見込み顧客との関係づくりや、商談・契約につなげる役割を担います。

これまで、コールセンターやカスタマーサポートの経験を持つ人は、そこで培ったコミュニケーション力が活かせるでしょう。相手の話を丁寧に聞き、状況や要望をくみ取って適切に対応する力が評価されれば、正社員採用につながりやすいといえます。

カスタマーサクセスやインサイドセールスの仕事は、 リモートワークやフレックス制度を活用できるケースが多い ため、家事・育児と両立しやすいというメリットもあります。

介護・福祉関連職

慢性的な人手不足により、パートから正社員への登用が最も活発な業界のひとつです。未経験からパートで入り、 必要な研修・資格取得の費用を会社が負担してくれるケースが多々あります。

昨今は処遇の見直しが進み、以前と比較すると給与水準が安定しつつあります。「ケアマネジャー」などの 上位資格を目指すことで、キャリアアップ・収入アップも図れる でしょう。

転職にあたり、 「年齢」がネックになりにくい こともポイントです。

保育・教育関連職

保育士は人手不足が深刻であるため、政府による処遇改善（給与引き上げ）が継続的に行われており、以前よりも 「正社員として長く働くメリット」 が大きくなっています。保育士資格を持っていて、現在パートで働いている、あるいはブランクがあるという方にはチャンスです。

また、共働き世帯の増加により、小学校低学年を預かる「学童保育」の需要が高まっています。 「放課後児童支援員」の研修を受ける前提で、パートから正社員に登用される可能性 があります。

そのほか、学習塾では、「講師」ではなく、受付・保護者対応・講師のシフト管理を行う「教室運営スタッフ」のニーズもあります。

各種営業職

先にも挙げた「IT・Web業界のインサイドセールス」のほか、「生命保険」「不動産」「人材」などの営業職は、未経験者でも受け入れられやすいといえます。特に 「生命保険」「不動産」などは、「生活者」としての視点や経験を活かしやすい でしょう。

成果を重視するため、採用選考では 経歴よりも「人柄」 が見られています。パートで販売・接客などを経験していた方であれば、 コミュニケーション力が強い武器 となります。

インセンティブ制度を導入している企業であれば、業績に応じて収入を上げられる可能性があります。一方、チームで成果を挙げることを重視しているなど、個人ノルマのプレッシャーが比較的小さい風土の企業もありますので、 自分に合うタイプの営業職を選ぶ といいでしょう。

正社員を目指す転職活動で、意識したいポイント

パートから正社員に転職しやすい業種・職種として大まかな傾向を挙げましたが、もちろん、選択肢はこれだけに限りません。

求人サイトで「未経験OK」と検索すれば、自分では想像していなかった業種・職種に出合えることもあります。そして、未経験の業種・職種であったとしても、 これまでのパート勤務経験、あるいは、過去に正社員として働いていた経験のなかで共通して活かせる部分があれば、「即戦力」と評価される ケースもあります。

どの業種・職種を目指すにしても、正社員としての転職を実現するため、採用選考に臨むにあたって準備したいポイントをお伝えします。

「正社員として働き、何を目指すのか」を伝えられるようにする

面接で「なぜパートから正社員になろうと思ったのですか？」と聞かれたとき、「扶養内で働くことをやめ、収入を上げたいと思った」とだけ伝えて終わってはいけません。

目指したきっかけはそうであっても、 働く上で「何を目指すのか」「どんな自分になりたいのか」を考え、語れるようにしておきましょう。 「○○で困っている人の役に立ちたい」「目標を達成する充実感を仲間と共に味わいたい」、あるいは「自分が生き生きと働くことで、子どもに働くことの楽しさを伝えたい」など、どんなことでもかまいません。

採用担当者に「この人は自社に貢献してくれそうだ」「他の社員にいい影響を与えてくれそうだ」と思われるように、 努力目標や成長意欲 を伝えましょう。

これまでに身に付けた「ポータブルスキル」を伝える

扶養内で働くパートという立場であっても、仕事の経験、身に付けたスキルは必ず活かせます。同業種・同職種だけでなく、異業種でも活かせる可能性があります。

販売職のパートをしていた39歳の方が、人材業界の営業職に転職し、初年度から社内トップの成績を収めた事例があります。その方は転職活動を始めた際、「私はレジ打ちしかできません」とおっしゃっていました。しかし、15年にわたる販売職としての経験をひも解いてみると、「クレーム対応」「新人指導」「売り場レイアウトの提案」まで幅広く担っていたのです。こうした経験を「スキル」として言語化すると、「顧客との信頼関係構築力」「チームマネジメント力」「課題解決・提案力」といったものが浮かび上がりました。こうしたスキルが評価されて採用に至ったのです。

こうしたスキルを 「ポータブルスキル（業種・職種問わず持ち運べるスキル）」 と呼びます。企業は採用選考においてポータブルスキルを重視する傾向が高まっていますので、 自分のこれまでの経験を「スキル」として整理・言語化し、アピールしましょう。

仕事に取り組むマインド、姿勢を伝える

近年、企業の人事担当者と対話していると、「これまでの実績」よりも、 「仕事に取り組むマインド・姿勢」を重視する 傾向が高まっています。現在はビジネス環境の変化が激しいため、専門知識・スキルはすぐに使えなくなってしまいますが、 マインドや姿勢が自社の理念と一致していれば、活躍できると期待 しているからです。

これまで仕事に取り組むなかで 「心がけてきたこと」「大切にしていたこと」を、実際のエピソードを交えてストーリーで語れるようにしておいてください。