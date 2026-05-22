チームスピリット<4397.T>は年初来で下落率が２７％超と全体相場に対して大きく出遅れている。本業が堅調に推移していることを踏まえると売られ過ぎの感があり、再評価機運の高まりを期待したい。



同社は勤怠や業務管理プラットフォームを展開。４月１３日に発表した２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結業績は、売上高が前年同期比２４．３％増の２８億８１００万円、経常利益が同６７．４％増の２億３２００万円と２ケタの増収増益となった。エンタープライズ領域での新規・追加受注を背景に契約ライセンス数が増加している。



ＡＩがＳａａＳ関連企業の業務を代替するという、いわゆる「ＳａａＳの死」の連想で、同社に対しても中期的な成長懸念が台頭し株価の重荷となってきた。もっとも、同社のサービスが対象とする勤怠領域は法令や監査対応が求められる分野で、複雑な制度設計を前提とした高難度な課題解決が必要となることから、「死なない領域のＳａａＳ」であると同社は強調している。来年以降に見込まれる労働基準法の改正により、エンタープライズ関連での需要が拡大すると期待されるだけに、３００円台の株価水準は値頃感が意識される。（フョードル）



出所：MINKABU PRESS