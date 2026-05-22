「なんであのコはいつも余裕があるの？」 美人インフルエンサーの見えない節約術って？
毎シーズン新しくなるお洋服や、最新コスメ、映える旅の様子や、充実した趣味…etc.美人インフルエンサーたちのおしゃれで充実した生活の裏には、eSIMを賢く利用した節約術にあり！年間で約5万6千円が浮く【IIJmio（アイアイジェイ ミオ）】のeSIMのお得な活用術とは！？
値上がりしていく美容代や、趣味の旅行に推し活…。やりたいことを我慢しない節約術って？
値上がりする毎月のネイルやサロン代に続々と登場する新作のお洋服など。
やりたいことも欲しいものも増えるけど、使えるお金は決まっている。
泣く泣く我慢する前に、まずは、なんとなく払い続けていたスマホ代から、固定費を見直すことが正解！
固定費の見直しなら【IIJmio】のお得なeSIMで乗り換えに挑戦！
eSIMはお得ってよく聞くけど「毎月いくらの節約になるの？」「電話はちゃんと使える？」など、乗り換えたら、実際どう変わるのか不安なコも多いはず。
ということで、Ray♥Influencerのあめちゃんと須田さんが、お得なプランで話題の【IIJmio】に、乗り換え相談に行ってきました♡
お得すぎる3つの理由を大解剖！
節約になる料金プランや、ギガをしっかり無駄なく使える仕組みなど、ふたりが見つけた【IIJmio】のeSIMプランのお得なポイントをここで発表〜！
Point キャンペーンで月額、25ギガ700円！？（6/8まで）
ハッピースマイルキャンペーンがお得すぎました！
6月8日までに乗り換えれば、15ギガプランが、10ギガ増量＆10分かけ放題込みで、最大6ヵ月のあいだ、月額700円に。
さらにお得な今が乗り換えのチャンスでした。電話番号も今まで通りかわらないと聞いて安心しました。（あめちゃん）
Point 1ギガは220円で買い足しできる！
データ量が不足したら、なんと1ギガを220円で買い足せるんです！
今使っている既存のキャリアは、データ料が高かったので、買い足しが中々できませんでした。月末にネット使用を控えるなんて心配が無くなりそうでうれしい。（須田さん）
Point 翌月にデータを無料で繰り越せる！
余ったギガを翌月末まで無料で繰り越せるから、データ量を無駄なく利用できるのも高ポイント♡
さらに、家族割引対象者や、同一契約者であれば、持っているデータのシェアができるのもいい！（あめちゃん）
ダウンロード感覚で乗り換えは最短即日！
乗り換えは来店なども不要！
申し込んだら届いたQRコードをスマホで読みこんで、スマホで操作を進めるだけ。
本人確認書類や、クレジットカード、MNP予約番号など事前に用意すれば、おうちでもどこでもサクサク開通できちゃいます。
須田さんの口コミレビュー
「年間、約5万6千円の節約で旅行や大好きなパークへ」
今までは大手キャリアを使っていたんですが、【IIJmio】でキャンペーンを活用しながら毎月25ギガ使うと、なんと、年間、5万6千円ほどお得になると聞いてびっくり！
※乗り換え前はＡ社を利用で17ギガで月額、約6,000円。
浮いたお金で旅行や大好きなパークへ行く回数を増やせるのがうれしい。
あめちゃんの場合口コミレビュー
「浮いた固定費で、もっとキレイになれちゃいました♡」
動画の再生やお出かけ先の検索もサクサクで、使い心地は文句なし。
毎月の通信費を見直したことで、サロンでトリートメントや、ハマってるピックルボールの練習代に回せて、毎日が充実度アップです♡
乗り換え後も電話番号も変わらないし、動画視聴やインターネット利用もサクサクで大満足！
今はもっとお得になる家族割引プランも気になってます。
IIJmio（アイアイジェイ ミオ）とは？
インターネットイニシアティブが提供するお得な通信サービス。
ドコモ、auの回線を使い、店舗に行かず、オンラインで最短即日で乗り換えられるeSIMなどを提供している。
Ray編集部 副編集長 小田和希子