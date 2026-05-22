「なんであのコはいつも余裕があるの？」 美人インフルエンサーの見えない節約術って？

毎シーズン新しくなるお洋服や、最新コスメ、映える旅の様子や、充実した趣味…etc.美人インフルエンサーたちのおしゃれで充実した生活の裏には、eSIMを賢く利用した節約術にあり！年間で約5万6千円が浮く【IIJmio（アイアイジェイ ミオ）】のeSIMのお得な活用術とは！？

値上がりしていく美容代や、趣味の旅行に推し活…。やりたいことを我慢しない節約術って？

固定費の見直しなら【IIJmio】のお得なeSIMで乗り換えに挑戦！

eSIMはお得ってよく聞くけど「毎月いくらの節約になるの？」「電話はちゃんと使える？」など、乗り換えたら、実際どう変わるのか不安なコも多いはず。 ということで、Ray♥Influencerのあめちゃんと須田さんが、お得なプランで話題の【IIJmio】に、乗り換え相談に行ってきました♡

お得すぎる3つの理由を大解剖！

節約になる料金プランや、ギガをしっかり無駄なく使える仕組みなど、ふたりが見つけた【IIJmio】のeSIMプランのお得なポイントをここで発表〜！ Point キャンペーンで月額、25ギガ700円！？（6/8まで） ハッピースマイルキャンペーンがお得すぎました！ 6月8日までに乗り換えれば、15ギガプランが、10ギガ増量＆10分かけ放題込みで、最大6ヵ月のあいだ、月額700円に。 さらにお得な今が乗り換えのチャンスでした。電話番号も今まで通りかわらないと聞いて安心しました。（あめちゃん） Point 1ギガは220円で買い足しできる！ データ量が不足したら、なんと1ギガを220円で買い足せるんです！ 今使っている既存のキャリアは、データ料が高かったので、買い足しが中々できませんでした。月末にネット使用を控えるなんて心配が無くなりそうでうれしい。（須田さん） Point 翌月にデータを無料で繰り越せる！ 余ったギガを翌月末まで無料で繰り越せるから、データ量を無駄なく利用できるのも高ポイント♡ さらに、家族割引対象者や、同一契約者であれば、持っているデータのシェアができるのもいい！（あめちゃん）

ダウンロード感覚で乗り換えは最短即日！

乗り換えは来店なども不要！ 申し込んだら届いたQRコードをスマホで読みこんで、スマホで操作を進めるだけ。 本人確認書類や、クレジットカード、MNP予約番号など事前に用意すれば、おうちでもどこでもサクサク開通できちゃいます。 須田さんの口コミレビュー 「年間、約5万6千円の節約で旅行や大好きなパークへ」 今までは大手キャリアを使っていたんですが、【IIJmio】でキャンペーンを活用しながら毎月25ギガ使うと、なんと、年間、5万6千円ほどお得になると聞いてびっくり！ ※乗り換え前はＡ社を利用で17ギガで月額、約6,000円。 浮いたお金で旅行や大好きなパークへ行く回数を増やせるのがうれしい。 あめちゃんの場合口コミレビュー 「浮いた固定費で、もっとキレイになれちゃいました♡」 動画の再生やお出かけ先の検索もサクサクで、使い心地は文句なし。 毎月の通信費を見直したことで、サロンでトリートメントや、ハマってるピックルボールの練習代に回せて、毎日が充実度アップです♡ 乗り換え後も電話番号も変わらないし、動画視聴やインターネット利用もサクサクで大満足！ 今はもっとお得になる家族割引プランも気になってます。

IIJmio（アイアイジェイ ミオ）とは？

インターネットイニシアティブが提供するお得な通信サービス。 ドコモ、auの回線を使い、店舗に行かず、オンラインで最短即日で乗り換えられるeSIMなどを提供している。 IIJmio 公式サイト

Ray編集部 副編集長 小田和希子