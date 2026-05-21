【びっくりドンキー】『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア開催、今年は新たに「おろしそ」が登場!
ハンバーグレストラン びっくりドンキーは、2026年5月27日から期間限定で『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアを開催する。〈『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア 概要〉
『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアは今年で開催5年目を迎える。
びっくりドンキーのメンチカツは、ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁が楽しめる。ソースは、醤油ベースの「ハンバーグソース」や「カリーソース」、デミソースにブラックペッパーの刺激を加えた「ペッパーソース」のほか、今年は新たにさっぱりとした「おろしそ」が登場する。
さらに、オリジナルのマヨネーズタイプ×中濃ソースのオリジナルソースを使った「メンチカツサンド」をリニューアルする。ディッシュメニューにも使用している、大根サラダを追加することで、さっぱりとした味わいや食感の変化も楽しめるようにした。
【『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアのメニュー画像はこちら】〈『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア メニュー一覧(各税込)〉
※S(150g)、M(200g)、L(300g)はハンバーグのサイズ。
※夜10時以降に注文した場合は10%の深夜料金を追加する。
◆メンチカツ&ハンバーグディッシュ
【店内】S:1,580円 M:1,770円 /L:2,080円
【テイクアウト】S:1,680円 M:1,870円 /L:2,180円
【宅配】S:2,360円 M:2,620円 /L:3,060円
◆メンチカツディッシュ(ハンバーグなし)
【店内】1,080円
【テイクアウト】1,180円
【宅配】1,660円
◆メンチカツカリー&ハンバーグディッシュ
【店内】S:1,870円 M:2,060円 /L:2,370円
◆メンチカツカリーディッシュ(ハンバーグなし)
【店内】1,370円
◆メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ
【店内】S:1,910円 M:2,100円 /L:2,410円
◆メンチカツペッパーソースディッシュ(ハンバーグなし)
【店内】1,410円
◆メンチカツおろしそ&ハンバーグディッシュ
【店内】S:1,730円 M:1,920円 /L:2,230円
◆メンチカツおろしそディッシュ(ハンバーグなし)
【店内】1,230円
◆メンチカツサンド
【店内】920円
【テイクアウト】970円
【宅配】1,310円
◆メンチカツ(単品)
【店内】720円
【テイクアウト】770円
【宅配】1,080円
◆カリーソース ※定番商品
【テイクアウト】340円
【宅配】480円
◆ペッパーソース
【テイクアウト】380円
【宅配】540円
◆おろしそ
【テイクアウト】200円
【宅配】280円
【『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアのメニュー画像はこちら】〈新メニュー「パーティーセット」について〉
また、びっくりドンキーの人気メニューを詰め込んだテイクアウトメニュー「パーティーセット」が期間限定で登場する。
メインには、秘伝の和風ベースのソースで仕上げた「ハンバーグ S」を据え、定番サイドメニューの「フライドポテト」、香ばしい風味の「ガーリックチキン」のほか、「イカ唐揚げ」「ザンギ」まで加えたぜいたくなセット。口直しできる「カップサラダ」もセットになっており、最後まで飽きることなく食べられる。
新メニュー「パーティーセット」
【セット内容】
･カップサラダ×2
･ザンギ
･フライドポテト
･イカ唐揚げ
･ハンバーグS×2
･ガーリックチキン×2
『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア開催にあわせて、びっくりドンキー公式Xでお食事券が当たる『びっくりドンキーでアゲてこ』キャンペーンを開催する。
【実施期間】
2026年5月27日〜6月2日
【実施内容】
びっくりドンキー公式Xアカウント(@bikkuri__donkey)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると抽選でお食事券が当たる。投稿に「#びっくりドンキーでアゲてこ」をリプライすると、当選確率が2倍に上がる。
【賞品】
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