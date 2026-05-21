【びっくりドンキー】『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア開催、今年は新たに「おろしそ」が登場!

ハンバーグレストラン びっくりドンキーは、2026年5月27日から期間限定で『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアを開催する。

〈『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア 概要〉

『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアは今年で開催5年目を迎える。

びっくりドンキーのメンチカツは、ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁が楽しめる。ソースは、醤油ベースの「ハンバーグソース」や「カリーソース」、デミソースにブラックペッパーの刺激を加えた「ペッパーソース」のほか、今年は新たにさっぱりとした「おろしそ」が登場する。

さらに、オリジナルのマヨネーズタイプ×中濃ソースのオリジナルソースを使った「メンチカツサンド」をリニューアルする。ディッシュメニューにも使用している、大根サラダを追加することで、さっぱりとした味わいや食感の変化も楽しめるようにした。

【『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアのメニュー画像はこちら】

〈『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア メニュー一覧(各税込)〉

※S(150g)、M(200g)、L(300g)はハンバーグのサイズ。

※夜10時以降に注文した場合は10%の深夜料金を追加する。

◆メンチカツ&ハンバーグディッシュ

【店内】S:1,580円 M:1,770円 /L:2,080円

【テイクアウト】S:1,680円 M:1,870円 /L:2,180円

【宅配】S:2,360円 M:2,620円 /L:3,060円

◆メンチカツディッシュ(ハンバーグなし)

【店内】1,080円

【テイクアウト】1,180円

【宅配】1,660円

◆メンチカツカリー&ハンバーグディッシュ

【店内】S:1,870円 M:2,060円 /L:2,370円

◆メンチカツカリーディッシュ(ハンバーグなし)

【店内】1,370円

◆メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ

【店内】S:1,910円 M:2,100円 /L:2,410円

◆メンチカツペッパーソースディッシュ(ハンバーグなし)

【店内】1,410円

◆メンチカツおろしそ&ハンバーグディッシュ

【店内】S:1,730円 M:1,920円 /L:2,230円

◆メンチカツおろしそディッシュ(ハンバーグなし)

【店内】1,230円

◆メンチカツサンド

【店内】920円

【テイクアウト】970円

【宅配】1,310円

◆メンチカツ(単品)

【店内】720円

【テイクアウト】770円

【宅配】1,080円

◆カリーソース ※定番商品

【テイクアウト】340円

【宅配】480円

◆ペッパーソース

【テイクアウト】380円

【宅配】540円

◆おろしそ

【テイクアウト】200円

【宅配】280円

【『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアのメニュー画像はこちら】

〈新メニュー「パーティーセット」について〉

また、びっくりドンキーの人気メニューを詰め込んだテイクアウトメニュー「パーティーセット」が期間限定で登場する。

メインには、秘伝の和風ベースのソースで仕上げた「ハンバーグ S」を据え、定番サイドメニューの「フライドポテト」、香ばしい風味の「ガーリックチキン」のほか、「イカ唐揚げ」「ザンギ」まで加えたぜいたくなセット。口直しできる「カップサラダ」もセットになっており、最後まで飽きることなく食べられる。

新メニュー「パーティーセット」

【セット内容】

･カップサラダ×2

･ザンギ

･フライドポテト

･イカ唐揚げ

･ハンバーグS×2

･ガーリックチキン×2

〈お食事券が当たるSNSキャンペーン〉

『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア開催にあわせて、びっくりドンキー公式Xでお食事券が当たる『びっくりドンキーでアゲてこ』キャンペーンを開催する。

【実施期間】

2026年5月27日〜6月2日

【実施内容】

びっくりドンキー公式Xアカウント(@bikkuri__donkey)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると抽選でお食事券が当たる。投稿に「#びっくりドンキーでアゲてこ」をリプライすると、当選確率が2倍に上がる。

【賞品】

抽選で20人に1万円分のお食事券をプレゼントする。