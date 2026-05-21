「今日好き」天宮芽唯、座った姿でスラリ美脚披露「膝上も膝下も長すぎ」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた天宮芽唯が5月20日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳「膝上も膝下も長すぎ」美脚際立つミニ丈コーデ
天宮は椅子に座りポーズを取る姿を投稿。水色のオフショルダーシャツにショート丈のボトムス、グレーのハイソックスを合わせ脚を組み、スラリと伸びる脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「膝上も膝下も長すぎ」「スタイル良い」「可愛すぎる」「お洋服素敵」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。天宮は、曽根凌輔と「ハロン編」にてカップル成立したが、2025年10月23日にそれぞれのSNSで破局を投稿している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳「膝上も膝下も長すぎ」美脚際立つミニ丈コーデ
◆天宮芽唯、オフショル＆ショート丈ボトムスで美脚披露
天宮は椅子に座りポーズを取る姿を投稿。水色のオフショルダーシャツにショート丈のボトムス、グレーのハイソックスを合わせ脚を組み、スラリと伸びる脚が際立つスタイルとなっている。
◆天宮芽唯の投稿に反響
この投稿には「膝上も膝下も長すぎ」「スタイル良い」「可愛すぎる」「お洋服素敵」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。天宮は、曽根凌輔と「ハロン編」にてカップル成立したが、2025年10月23日にそれぞれのSNSで破局を投稿している。（modelpress編集部）
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