LiSAが、ソロデビュー15周年イヤーを記念した全国アリーナツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞のツアーファイナルを5月20日に愛知・クロコくんホールにて開催した。

ペンライトに埋め尽くされた会場は今か今かとLiSAの登場を心待ちする中、ステージ中央には天井から吊るされた巨大なイチゴのオブジェが「iCHiNiTSUiTE GO」の意味を背負いファンの期待が高まる。客席の照明が落ちると会場はピンク色に染まり、ゆっくりとイチゴのオブジェがステージへと降りていく。不意にオブジェの下から逆光に照らされたLiSAのシルエットが浮かび上がり、LiSAが登場。

最高の1日を約束するように冒頭から「best day, best way」を歌い上げ、「Rising Hope」「oath sign」「crossing field」「紅蓮華」「ADAMAS」といったアニメ主題歌をはじめ、5月8日に公開になったばかりの劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」、4月15日にリリースされた「LACE UP」のリードトラック「DECOTORA 15」など、アンコール含めて全22曲を5種類の衣装で披露した。

そして、アンコール1曲目の「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」歌唱中にはミニオンズがサプライズ登場。熱狂的なミニオンファンであることを長らく公言し、『ミニオンズ』、『怪盗グルーのミニオン大脱走』、『ミニオンズ フィーバー』、『怪盗グルーのミニオン超変身』でも吹き替えキャストとして参加するなど、もはやミニオンファミリーの一人としても欠かせない存在のLiSAだが、パフォーマンス中にLiSAに向かってミニオン語で何やら話しかけ始めるジェームズとヘンリー。「ダイフクー！」と連呼するミニオンズに会場からも笑いが。LiSAが「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAにこっそり耳打ち。するとLiSAから、8月7日に全国公開されるミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演決定がサプライズ発表された。予想外のサプライズ発表に会場からは驚きの声が上がる中、LiSAもミニオンズとハイタッチを交わしつつ、「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！ しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！ 頑張りますね！」と笑顔で報告。

ミニオンズがライブに参戦しLiSAを祝福したのは、2022年4月の武道館でのワンマンライブでの＜ミニオンズ フィーバー＞の発表以来となる。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版ではミニオンの相手役となる“ハリウッド女優”を演じる。ミニオン愛溢れるLiSAがシリーズ最新作ではどのように魅せてくれるのか、ぜひチェックしていただきたい。

さらに、2026年10月から17カ所19公演となる全国ホールツアー＜LiVE is Smile Always〜LACE UP〜＞の開催も発表された。「今日という日をきっかけに、ここクロコくんホールは私にとってのホームのような場所になりました。名古屋、15周年のお祝い、一緒に特別な日を作ってくれてありがとうございました！」とLiSAはツアーへの想いを語り、ライブを幕を閉じた。

◾️LiSA全国ホールツアー＜LiVE is Smile Always〜LACE UP〜＞ ▼2026

10/18(日)…ＹＣＣ県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)(開場14:45/開演15:30)

10/24(土)…グランキューブ大阪(開場17:00/開演18:00)

10/25(日)…グランキューブ大阪(開場16:00/開演17:00)

11/1(日)…福岡サンパレスホテル&ホール(開場17:00/開演17:45)

11/3(火祝)…iichikoグランシアタ(大分)(開場17:00/開演17:45)

11/13(金)…帯広市民文化ホール(北海道)(開場17:45/開演18:30)

11/15(日)…札幌文化芸術劇場 hitaru(北海道)(開場17:00/開演17:45)

11/21(土)…レクザムホール(香川県県民ホール)(開場17:00/開演17:45)

11/23(月)…松山市民会館(愛媛)(開場17:00/開演17:45)

12/12(土)…砺波市文化会館(富山)(開場17:00/開演17:45)

12/13(日)…本多の森北電ホール(石川)(開場17:00/開演17:45)

12/18(金)…広島文化学園HBGホール(開場17:45/開演18:30)

12/20(日)…米子コンベンションセンター BiG SHiP(鳥取)(開場16:45/開演17:30)

▼2027

1/9(土)…TOYOTA ARENA TOKYO(東京)(開場16:00/開演17:00)

1/10(日)…TOYOTA ARENA TOKYO(東京)(開場15:00/開演16:00)

1/16(土)…仙台サンプラザホール(宮城)(開場17:00/開演17:45)

1/17(日)…盛岡市民文化ホール(岩手)(開場17:00/開演17:45)

1/28(木)…Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知)(開場17:45/開演18:30)

1/30(土)…長良川国際会議場メインホール(岐阜)(開場17:00/開演17:45)

LiSA 公式HPライブページ：https://www.sonymusic.co.jp/artist/lisa/live/

◾️映画『ミニオンズ＆モンスターズ』 ▼あらすじ

この夏・・・かつてないハチャメチャと大事件とともにミニオンズが帰ってくる！

最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズがたどり着いたのは夢あふれるハリウッドの世界。

ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ろうと本物のモンスターを召喚するが…

超危険なヤツらが次々と解き放たれ、街は大パニックに！

さらに仲間割れまで勃発し、ミニオンズ史上最大のピンチが訪れる。

大切な仲間と力を合わせれば…きっと世界を救える…ハズ！？

『ミニオンズ＆モンスターズ』は8月7日（金）から全国公開！ 脚本:ブライアン・リンチ、ピエール・コフィン／監督：ピエール・コフィン

製作： クリス・メレダンドリ、ビル・ライアン／製作総指揮： ビル・ライアン

原題：『Minions & Monsters』 （US公開2026年7月1日予定）

公式サイト：https://minions.jp/

公式X：@minion_fanclub

公式Instagram：@minion_officialjp

公式TikTok：@universal_eiga

公式YouTube：https://www.youtube.com/@IlluminationJP

公式LINE：https://page.line.me/kbm4951r

公式Facebook：https://www.facebook.com/minions.movie

◾️「YES」

2026年5月8日（金）0時 リリース

配信：https://LISA.lnk.to/YES

作詞：LiSA 作曲：高木一成 編曲：江口亮