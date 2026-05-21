好き＆行ってみたい「山形県の商店街・市場」ランキング！ 2位「酒田市みなと市場」、1位は？【2026年調査】
新緑が美しく輝き、お出かけ気分が高まる今のシーズンは、獲れたての魚介や地元の特産品が並ぶ賑やかなエリアがひときわ輝きを放ちます。多くの人に愛され、旅の目的地としても外せない活気ある名所の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「酒田海鮮市場は港町らしい開放感があり、海を眺めながら海鮮を味わえる旅情感が強い印象だからです」（60代女性／愛知県）、「日本海側の新鮮な海の幸をその場で味わえる点に強く惹かれました。比較的落ち着いた雰囲気の中でゆっくり食事ができそうで、観光地の混雑が苦手な自分には合っていそうだと感じています。地元の食材を使った料理も多く、食を楽しむ目的で訪れる価値がありそう」（30代男性／東京都）、「庄内の海の幸が一気に味わえそうだから」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「酒田海鮮市場は、日本海の新鮮な海鮮を楽しめそうな点に魅力を感じました。地元ならではのグルメや市場の活気も味わえそうで、観光しながらゆっくり食べ歩きしてみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「季節ごとの旬の魚が比較的安く手に入ると聞いたから」（30代女性／大阪府）、「日本海を眺めながら新鮮な地魚をリーズナブルに味わえる食堂があり、庄内地方の豊かな海の幸を堪能したいから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：酒田市みなと市場（酒田市）／57票酒田港のすぐそばにあり、日本海の旬の恵みが集まるにぎわい拠点です。新鮮な魚介類の直売はもちろん、地元の野菜や果物、特産品を扱う店が並びます。港の風景を眺めながら、酒田ならではのグルメを味わえる飲食店も人気で、庄内地方の豊かな食を体感できる観光スポットとして支持されています。
回答者からは「酒田海鮮市場は港町らしい開放感があり、海を眺めながら海鮮を味わえる旅情感が強い印象だからです」（60代女性／愛知県）、「日本海側の新鮮な海の幸をその場で味わえる点に強く惹かれました。比較的落ち着いた雰囲気の中でゆっくり食事ができそうで、観光地の混雑が苦手な自分には合っていそうだと感じています。地元の食材を使った料理も多く、食を楽しむ目的で訪れる価値がありそう」（30代男性／東京都）、「庄内の海の幸が一気に味わえそうだから」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：さかた海鮮市場（酒田市）／81票酒田港に隣接し、圧倒的な鮮度とボリュームの海鮮丼が評判の市場です。1階では鮮魚や加工品がリーズナブルに販売され、2階の飲食店では鳥海山や日本海を望みながら食事が楽しめます。庄内浜で獲れたばかりの海の幸を求める観光客で常ににぎわう、山形を代表する食の殿堂です。
回答者からは「酒田海鮮市場は、日本海の新鮮な海鮮を楽しめそうな点に魅力を感じました。地元ならではのグルメや市場の活気も味わえそうで、観光しながらゆっくり食べ歩きしてみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「季節ごとの旬の魚が比較的安く手に入ると聞いたから」（30代女性／大阪府）、「日本海を眺めながら新鮮な地魚をリーズナブルに味わえる食堂があり、庄内地方の豊かな海の幸を堪能したいから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)