◆園田競馬５日目（５月２１日）

《小牧 太》

２勝を挙げて７４勝。キングスピカ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「好勝負を見込んでいる」（◎）。スプリガン（１２Ｒ）も「期待している」（◎）。テクノハッピー（６Ｒ）は「前走１２３０メートル戦で２着だが、８２０メートル戦の方がより力は出せると思う」（○）。グリューンヴァルト（８Ｒ）も「メンバー的にも通用していい」（○）。

《下原 理》

６３勝。エマージェンス（８Ｒ）に力が入る。「１７００メートルに延びるのは、この馬にとって好材料」（◎）。グティ（１０Ｒ）も「頑張りたい」（◎）。チェリーロシアン（９Ｒ）は「堅実に走っている」（○）。シズカノウミ（６Ｒ）は「距離短縮で前進があれば」（△）。

《田野 豊三》

２勝加算で５７勝。スマイルクラーク（９Ｒ）で勝利を意識。「昇級しても楽しみ」（◎）。キクノルメイユール（１１Ｒ）も「折り合いさえつけば」（◎）。ノーブルライナー（７Ｒ）は「調教に乗った感じでは悪くない」（○）。サクラグラシュー（１０Ｒ）も「相手なりに走る。展開次第で」（○）。ナムラデュラン（１２Ｒ）は「うまく流れが向いてほしい」（○）。シュガーラッシュ（３Ｒ）とラビッシング（４Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《杉浦 健太》

１勝を追加し４０勝。タガノグリジオ（５Ｒ）に気合。「ゲートが決まれば」（◎）。ルクスエクレール（８Ｒ）も「落ち着いて走ることができれば」（◎）。ララパサージュ（１Ｒ）は「展開が向けば」（○）。ワキノフラッシュ（１０Ｒ）も「昇級したので相手関係次第で」（○）。グランドルチル（１１Ｒ）は「自在性を生かしたい」（○）。

《小谷 哲平》

２６勝。カコウガン（２Ｒ）に自信。「攻め馬からいい動き。」（◎）。ドリームチェイサー（１Ｒ）は「乗り難しい面はあるが、うまく立ち回りたい」（○）。リリーオブザハート（９Ｒ）も「相手はそろったが、５４キロを生かしたい」（○）。エアザキントス（１２Ｒ）は「前走取り消した影響はないし、外枠もいい」（○）。

《笹田 知宏》

メインを勝ち２４勝。期待のオールパルフェ（１１Ｒ）は「前走の感じから短い距離が合うと思って１２３０メートル戦へ。前進があれば」（○）。

《大山 真吾》

２２勝。エイラク（６Ｒ）に手応え。「クラスが下がるので楽しみ」（◎）。ハヌマーン（７Ｒ）も「道中はじっくりためて行く。展開が向けば」（◎）。ユナピンクゴールド（１０Ｒ）は「前、前で運べれば」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。ラブリーローラー（４Ｒ）に前進を見込む。「最近は手堅くまとめているので、展開が向けば」（○）。エンジェルモモ（５Ｒ）も「前走、しまい伸びたので同じようなレースができれば」（○）。

《川原 正一》

１７勝。メイショウマゴイチ（１２Ｒ）に好感触。「１キロの斤量増がカギだが、この相手でもやれる」（◎）。

《新庄 海誠》

１６勝。おすすめはシーオン（５Ｒ）で「ゲートが決まれば」（◎）。エクスプロラベスト（１０Ｒ）も「レースぶりがよくなっている」（◎）。キンショーグローレ（６Ｒ）は「距離短縮でどうか」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触