【テニス速報】 ストラスブール国際 第4日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ vs リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク
ストラスブール国際
大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日
開催地：フランス ストラスブール
コート：クレー（赤土）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 1 [リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク]
ストラスブール国際第4日がフランス ストラスブールで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第1シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニとリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが対戦した。
第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが7-5で先取。第2セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-2で奪い返したが、第3セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが10-6で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 19:42:06 更新