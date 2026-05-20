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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【材料2つ】パックごと冷やすだけ！一番早くてラクな豆乳プリン」と題した動画を公開しました。お好みの200mlパックの豆乳飲料を使い、パックをそのまま型として利用する、洗い物が少なく手軽に作れるヘルシースイーツのレシピを紹介しています。



調理のハイライトは、その手軽さと時短の工夫です。パックの上部をハサミで切り取り、約50mlの豆乳だけを耐熱カップに移して電子レンジで加熱します。そこに粉ゼラチンを振り入れてしっかり溶かし、元のパックに注ぎ戻して混ぜ合わせます。公式レシピでは豆乳全量を温めるのが一般的ですが、みほさんは「一部だけコップで加熱すれば数十秒で終わるので時短なんです」と、独自のテクニックを披露しました。



また、パックのまま冷蔵庫で冷やす際は、倒れて大惨事になるのを防ぐため、大きめのマグカップやタッパーに入れて転倒を防止するコツも伝授しています。2～3時間冷やし固めた後、パックの底に少し切れ目を入れると、プッチンプリンのようにスルンと綺麗に取り出すことができます。



完成したプリンはぷるんぷるんの仕上がり。動画では、冷たいゼリー状のおやつは甘みを感じにくくなるため、砂糖を生地にたくさん混ぜ込むより、上から少量の蜂蜜や手作りの即席チョコソースをかけるのがおすすめだと解説しています。たんぱく質も手軽に補給できる罪悪感ゼロのおやつを、ぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・お好きなフレーバー豆乳（200ml） 1本

・粉ゼラチン 1袋（5g）



〈即席チョコソース〉※ココア味などに

・ココアパウダー 小さじ1/2

・はちみつ 小さじ1



［作り方］

1. 豆乳パックの上部を開き、ハサミでまっすぐ切り取る。

2. 豆乳を約50ml、耐熱カップに移す。

3. 600Wの電子レンジで40～50秒加熱する（沸騰しないよう熱くなればOK）。

4. 加熱した豆乳に粉ゼラチンを加え、しっかり混ぜて溶かす。

5. 残りの豆乳が入ったパックに4を注ぎ戻し、よく混ぜ合わせる。

6. 軽くラップをして、冷蔵庫で2～3時間冷やし固める。※転倒防止のため、大きめのマグカップなどに入れて冷やすのがおすすめ。

7. パックの底に切れ目を入れ、お皿の上にスルンと取り出す。

8. お好みで蜂蜜や黒蜜、きな粉、または材料を混ぜ合わせた即席チョコソースをかける。