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イヤホンの音質が激変する？意外と知らないイヤーピースの材質による違いと選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

鍋ログちゃんねる。が「【イヤーピースの材質による音の違い】解説｜イヤーピースの材質によって音はどう変わるの？」を公開した。動画では、イヤホンの先端についているイヤーピースの材質が、音質や装着感にどう影響するのかを解説し、「普段聴き慣れた音楽も、イヤーピースを変えるだけで全く違う表情を見せてくれるかもしれない」と提示している。



動画はまず、イヤーピースが耳に一番近く、直接肌に接するため、高音の伸びやかさや低音の迫力など、音質や装着感に非常に大きな影響を与えるパーツであると説明。その上で、主に使用される複数の素材を比較・解説している。



多くのイヤホンに標準装備されている「シリコンタイプ（通常）」は、耐久性が高く、ダイレクトでシャープな音が特徴である。しかし、長時間の使用では蒸れやすく痛みや痒みが生じやすい。一方、「低反発ウレタンフォームタイプ」は、耳の形状に合わせて膨らむため遮音性が高く、音も全体的にマイルドになるが、約3ヶ月程度で加水分解による劣化が始まる耐久性の低さがデメリットとして挙げられた。



さらに、食器洗浄用スポンジのように空隙の多い「高反発ウレタンフォームタイプ」を紹介。こちらは粘着性がなく通気性が高いため、長時間の使用に非常に向いているという。そして、究極の選択肢として、自身の耳型を採取して専用のイヤーピースを作成する「カスタムイヤーピース」にも言及した。



カスタムイヤーピースについて、「自分の耳の形状に完全にフィットするため、遮音性が非常に高い」「どんなノイキャン性能のイヤホンよりも遮音性が上がります」とその圧倒的な性能を強調した。お気に入りのイヤホンを手軽にカスタム化できる魅力も伝えている。イヤーピースの交換は手軽に音の変化を楽しめる手段であり、専門店などで実際に試してみることを推奨して締めくくられた。