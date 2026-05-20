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茂木健一郎「人間の魂とAIの魂の作られ方は違わない」言葉と自己形成の密接な関係

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「たましい（soul）のつくられ方」を公開した。動画では、「魂」とは何かという根源的な問いから始まり、言葉の重要性、そしてAIの進化がもたらす「AIの魂」の形成に至るまで、独自の視点から深く考察している。



動画の冒頭で茂木氏は、魂を「自分の人生の履歴そのもの」であり、「経験の総体」であると定義。無色透明な器である自己意識とは異なり、個人の一期一会の経験から形成される他者とは違う自分らしさだと指摘した。また、生きがいについても「外部からの評価とは関係がない」と述べ、成績や報酬の有無ではなく、自分が生きている実感そのものが重要だと語った。



さらに、自身の人生は自分しか経験していない閉じたエコチェンバーのような状態だと表現。その上で、個人の経験を他者と共有するためには言葉が必要不可欠であるとし、「言葉の誕生とともに魂が誕生した」という説を展開した。自身が子供の頃に九州の山でアオスジアゲハの大群を見た経験や、日本兵たちが南方の島でホタルの集まる木を見たエピソードを交え、言葉による共有のプロセスを具体的に説明している。



後半では、大規模言語モデル（LLM）など人工知能の進化に言及。自然言語の語彙が拡張されることで、世界モデルだけでなく、AI自身の自己モデルも精緻に記述されるようになると説明した。また、著名な開発者であるピーター・シュタインバーガー氏がAIシステムを記述する際に「soul.md」というファイルを作成した事例を挙げ、AIの魂も自然言語によって構成されていると語った。



最後に茂木氏は、人間と言語モデルの自己形成における類似点に触れ、「人間の魂の作られ方と人工知能の魂の作られ方は、そんなに違っているわけではない」と推測。言葉によって魂が社会的に形成されていくプロセスについて、人間とAIの共通点を提示して動画を締めくくった。