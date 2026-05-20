【経済指標】

【米国】

＊米中古住宅仮契約件数（4月）23:00

結果 1.4％

予想 1.0％ 前回 1.7％（1.5％から修正）（前月比）



【カナダ】

＊消費者物価指数（CPI）（4月）21:30

結果 0.4%

予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)

結果 2.8%

予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)



住宅建設許可（3月）21:30

結果 10.3%

予想 3.8% 前回 -7.8%（-8.4%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・ウォッシュ氏に「やりたいようにやらせる」。

・ウォーシュは「大丈夫だ」。



＊ベッセント財務長官

・日本に関し:過剰な為替変動は望ましくない。

・植田総裁と本日会話した。

・植田総裁が政策誘導に成功すると確信。



＊バンス副大統領

・イラン問題についてトランプ大統領と話し合った。

・イラン問題に関しては２つの選択肢がある。

・選択肢Ｂはイランに対する軍事作戦を再開。

・大統領はイランに対して選択肢Ｂの実行を望んでいない。

・大統領はイランと強硬に交渉するよう指示。

・イランとの交渉で大きな進展があったと考えている。

・われわれは、イランが核兵器を保有することを許すような合意は望んでいない。

・イランが核兵器を保有することは許されない。

・イランが何を達成しようとしているのか、完全には明らかではない。



＊片山財務相

・日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。

・断固たる措置をとる時はとる。



＊植田総裁

・中東情勢の影響が徐々に出てきている。

・日本のＧＤＰは概ね日銀の予想に沿っている。

・企業のコスト転嫁が若干早い。

・長期金利は速いスピードで上昇していると認識。

・日本政府と連携し、債券市場を注視。

・日銀は安定したインフレ実現のための政策を実施。

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