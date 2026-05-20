ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米中古住宅仮契約件数（4月）23:00
結果 1.4％
予想 1.0％ 前回 1.7％（1.5％から修正）（前月比）
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
結果 0.4%
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
結果 2.8%
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
住宅建設許可（3月）21:30
結果 10.3%
予想 3.8% 前回 -7.8%（-8.4%から修正）（前月比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・ウォッシュ氏に「やりたいようにやらせる」。
・ウォーシュは「大丈夫だ」。
＊ベッセント財務長官
・日本に関し:過剰な為替変動は望ましくない。
・植田総裁と本日会話した。
・植田総裁が政策誘導に成功すると確信。
＊バンス副大統領
・イラン問題についてトランプ大統領と話し合った。
・イラン問題に関しては２つの選択肢がある。
・選択肢Ｂはイランに対する軍事作戦を再開。
・大統領はイランに対して選択肢Ｂの実行を望んでいない。
・大統領はイランと強硬に交渉するよう指示。
・イランとの交渉で大きな進展があったと考えている。
・われわれは、イランが核兵器を保有することを許すような合意は望んでいない。
・イランが核兵器を保有することは許されない。
・イランが何を達成しようとしているのか、完全には明らかではない。
＊片山財務相
・日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。
・断固たる措置をとる時はとる。
＊植田総裁
・中東情勢の影響が徐々に出てきている。
・日本のＧＤＰは概ね日銀の予想に沿っている。
・企業のコスト転嫁が若干早い。
・長期金利は速いスピードで上昇していると認識。
・日本政府と連携し、債券市場を注視。
・日銀は安定したインフレ実現のための政策を実施。
【米国】
＊米中古住宅仮契約件数（4月）23:00
結果 1.4％
予想 1.0％ 前回 1.7％（1.5％から修正）（前月比）
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
結果 0.4%
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
結果 2.8%
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
住宅建設許可（3月）21:30
結果 10.3%
予想 3.8% 前回 -7.8%（-8.4%から修正）（前月比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・ウォッシュ氏に「やりたいようにやらせる」。
・ウォーシュは「大丈夫だ」。
＊ベッセント財務長官
・日本に関し:過剰な為替変動は望ましくない。
・植田総裁と本日会話した。
・植田総裁が政策誘導に成功すると確信。
＊バンス副大統領
・イラン問題についてトランプ大統領と話し合った。
・イラン問題に関しては２つの選択肢がある。
・選択肢Ｂはイランに対する軍事作戦を再開。
・大統領はイランに対して選択肢Ｂの実行を望んでいない。
・大統領はイランと強硬に交渉するよう指示。
・イランとの交渉で大きな進展があったと考えている。
・われわれは、イランが核兵器を保有することを許すような合意は望んでいない。
・イランが核兵器を保有することは許されない。
・イランが何を達成しようとしているのか、完全には明らかではない。
＊片山財務相
・日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。
・断固たる措置をとる時はとる。
＊植田総裁
・中東情勢の影響が徐々に出てきている。
・日本のＧＤＰは概ね日銀の予想に沿っている。
・企業のコスト転嫁が若干早い。
・長期金利は速いスピードで上昇していると認識。
・日本政府と連携し、債券市場を注視。
・日銀は安定したインフレ実現のための政策を実施。