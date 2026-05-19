元プロレスラーでタレント・長州力（74）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。道交法違反の疑いで書類送検されたお笑いタレント・長州小力（54）が出演し、現在の生活について語る場面があった。

4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、免許証の期限切れが発覚したという。

不祥事後の生活の話題になると、小力は「SNSを見ると、自分のことが取り上げられていて、なかなかしんどいなって」と吐露。また「今は自粛していて。行政の処分が出てからだとは思ってるんですけど。それがいつ来るかは本当に分からないらしくて。もしかしたら何カ月も後っていうこともあるらしいとは聞いていて」と語っていた。

そこで長州が「家賃とかそういうのは?」と問いかけると、小力は「昔は結構高めのところに住んでいましたけど。ここ何年かは抑えた生活をしているんですよ」と返す。また「ものまね芸人がやらかしたことですから」と謝罪すると、長州は「言ったってどうにもならないからな。警察の人もちゃんと見てやってるわけだから。警察官に感謝しないと」と伝えていた。