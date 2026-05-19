寝台特急サンライズエクスプレス（285系）

JR西日本は、寝台特急「サンライズ瀬戸」および「サンライズ出雲」の上り列車（東京行き）の一部寝台を、一般発売よりも早く確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」を5月27日（水）13時00分に発売する。日本旅行の「tabiwaトラベル」で取り扱う。

2026年7月～9月の混雑期に向けて、サンライズ瀬戸、出雲の上り列車が、通常の1ヶ月前の一般販売より早く確保できるプラン。対象列車の乗車と「tabiwaトラベルオリジナルグッズ」がセットになっている。

対象は高松発および出雲市発の上り（東京行き）全区間のみで、下り（東京発）や臨時列車の「サンライズ出雲92号」には設定されない。

選択できる席種は、シングルデラックス、シングルツイン、シングル、ソロの4種類で、いずれも1名利用限定となっている。

商品の具体的な詳細や価格などについては、5月22日（金）に「tabiwaトラベル」サイト内にて掲載される予定としている。

対象乗車日

2026年7月～9月の金、土、日曜日

※上記に加えて7月20日（月）、8月13日（木）、9月21日（月）～23分（水）出発分

対象列車および運転時刻

申込方法

サンライズ瀬戸号：高松（21時26分発）→東京（翌7時08分着） サンライズ出雲号：出雲市（18時57分発）→ 東京（翌7時08分着）

「tabiwaトラベル」内の特設ページ「鉄道ファンの宝箱」から申し込み。予約の締め切りは出発日の31日前まで。