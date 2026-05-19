任天堂、スマホ向け新作アプリ発表 顔写真をミニゲーム化 5月28日より配信
【モデルプレス＝2026/05/19】任天堂が5月19日、公式サイトを更新。スマートフォン向けアプリ『Pictonico！』（読み：ピクトニコ）を5月28日より配信すると発表した。
【写真】任天堂が発表した新作スマホゲーム
同アプリは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップし、ミニゲームとして遊べるもの。くだらないけど、クセになる“瞬間アクションゲーム”だ。これまで撮影した何気ない写真がゲームに早変わりする。アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめる。
さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームがプレイ可能。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。なお、同アプリはApp StoreとGoogle Playで事前登録受付中となっている。（modelpress編集部）
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【写真】任天堂が発表した新作スマホゲーム
◆任天堂、スマホ向けアプリを発表
同アプリは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップし、ミニゲームとして遊べるもの。くだらないけど、クセになる“瞬間アクションゲーム”だ。これまで撮影した何気ない写真がゲームに早変わりする。アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめる。
◆「Pictonico！」最大80種類のミニゲームがプレイ可能
さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームがプレイ可能。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。なお、同アプリはApp StoreとGoogle Playで事前登録受付中となっている。（modelpress編集部）
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