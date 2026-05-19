あいのり･桃、夫婦７年目を迎える夫とのラブラブ着物ショット
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。夫との仲睦まじい着物２ショットを公開し、反響を呼んでいる。
14日、「もうすぐ夫婦７年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新した桃は、「この前スタジオで七五三の写真を撮った時に…」と切り出し、子供たちの七五三撮影終了後、カメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞かれたことを明かした。
「私が、『夫婦写真…？？笑』って冗談のつもりでいったら、『お、撮ろっか！』って言ってくれて、すごく嬉しかった。笑」「『えー、いいよ、、』って言われるかと思ったら、 すごく嬉しかった。笑」と夫の反応に喜びをにじませつつ、黒紋付き袴姿の夫・しょうさんと淡いピンクベージュ系の上品な着物姿の桃が寄り添い、笑顔を見せる仲良し２ショットを複数枚披露。鮮やかな黄色の背景の中、見つめ合ったり手をつないだりする自然体な姿が印象的で、夫婦の温かな空気感が伝わる仕上がりとなっている。
桃は「そんなハニカミ写真。笑」「撮ってもらって良かった」とつづり、「来月で結婚７年目！仲良し写真納められて良かった笑」と満足気な様子でつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「めっちゃ優しい！」「とっても素敵な写真」「素敵な夫婦」「いつまでもラブラブでいてください」「かわいい！かわいい！かわいい！かわいーーーーーいっっっっ！！！！！」 「一生物」「ラブラブいいね」「凄くいい写真ばっかり」「２人共素敵」「よっ！いい夫婦！」「ぜひ新居に大パネルで飾ってほしい」「旦那さんへのスキが溢れてる」「美男美女だから絵になりますね」「桃ちゃん夫婦に憧れます」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
14日、「もうすぐ夫婦７年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新した桃は、「この前スタジオで七五三の写真を撮った時に…」と切り出し、子供たちの七五三撮影終了後、カメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞かれたことを明かした。
桃は「そんなハニカミ写真。笑」「撮ってもらって良かった」とつづり、「来月で結婚７年目！仲良し写真納められて良かった笑」と満足気な様子でつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「めっちゃ優しい！」「とっても素敵な写真」「素敵な夫婦」「いつまでもラブラブでいてください」「かわいい！かわいい！かわいい！かわいーーーーーいっっっっ！！！！！」 「一生物」「ラブラブいいね」「凄くいい写真ばっかり」「２人共素敵」「よっ！いい夫婦！」「ぜひ新居に大パネルで飾ってほしい」「旦那さんへのスキが溢れてる」「美男美女だから絵になりますね」「桃ちゃん夫婦に憧れます」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。