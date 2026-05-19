開催：2026.5.19

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 12 - 0 [ブレーブス]

MLBの試合が19日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。

2回裏、8番 ジョセフ・マック 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 1-0 ATL

4回裏、8番 ジョセフ・マック 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 ATL、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 ATL、2番 リアム・ヒックス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 6-0 ATL

5回裏、8番 ジョセフ・マック カウント3-1から押し出しの四球でマーリンズ得点 MIA 7-0 ATL、9番 ハビエル・サノヤ 3球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでマーリンズ得点 MIA 11-0 ATL、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 12-0 ATL

試合は12対0でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はブレーブスのＪＲ・リッチーで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 10:44:08 更新