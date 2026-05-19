新たなサメ顔セダン！

トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年4月26日、現地で生産している4ドアセダン「カムリ」の特別仕様車「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールド」を発表しました。

カムリは1980年に2ドアスペシャリティ「セリカ」から派生した4ドアセダン「セリカカムリ」としてデビューしました。

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当初はFRレイアウトでしたが、1982年のフルモデルチェンジでFFレイアウトへ転換。広い室内空間などが高い支持を得て、アメリカをはじめ世界各国へ輸出、さらに各地で生産されるグローバル戦略車へと成長しました。

日本での生産・販売は2023年に10代目をもって終了しましたが、海外市場では新型の11代目が販売されており、車内の広さや快適性が重視される中国市場でも人気を博しています。

ボディサイズは全長4915mm×全幅1840mm×全高1445mm、ホイールベース2825mm。パワーユニットは2リッターガソリン（最高出力172馬力、最大トルク206Nｍ）、2リッターハイブリッド（197馬力、188Nｍ）、2.5リッターハイブリッド（230馬力、221Nｍ）の3種類が設定されています。

今回発表されたカムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールドは、従来から2リッターハイブリッドに設定されている「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション」のカラーバリエーション追加モデルです。

従来はマットグレーのみの設定でしたが、今回追加されたマットゴールドは、一般的なゴールド系カラーのような強い光沢感ではなく、反射を抑えた落ち着いた質感を表現。ドアミラーカバーと19インチホイールはブラック仕上げとし、上質感とスポーティさを両立しています。

インテリアカラーはマットグレー仕様と同様にブラックを採用しています。

価格は20万8000元（約480万円、2026年5月下旬時点）。マットグレー仕様より1万3000元（約30万円）高い設定となっています。