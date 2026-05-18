

先行き不透明な経済状況や働き方の多様化が進む中、「一つの会社に依存し続けるリスク」に気づき、自らの手で新たな収入源を切り拓こうとする人が急増している。そんな状況下で、新卒で入社した大手コンサルをわずか1年半で退職したのち、自身の特性とも言える「ADHD」を武器に変え、個人で月収約100万円を稼ぎ出す若者がいる。

メンバーシップ1,500名以上のnote「ADHDの生存戦略」を運営するインフルエンサーのあわわ氏（@awawa_adhd）だ。同氏は、まずは期待値を極限まで下げて「打席に立ち続ける」ことこそが、未経験者がスモールビジネスで生き残るための最短ルートだと語る。

本稿では、休職から一転、独自の「生存戦略」と異常なまでの熱量で独自のビジネスモデルを築き上げた同氏に密着。 心を病んだ会社員時代から、AIを活用した自己分析、そして圧倒的な集客力を生み出すSNS運用の極意まで、凡人がスモールビジネスの世界で生き残るためのロードマップを余すところなく語っていただいた。全5回の最終回。

みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」



スモビジ初心者が最初に捨てるべき”幻想”とは

「元手10万円、コネなし」なら何から始める？noteで月収100万円を生み出すインフルエンサーの思考法

これからスモールビジネスを始める人に一番伝えたいのは、「とにかく期待値を下げること」です。私の売上を見て「自分も月100万円稼ごう」と過度な期待を抱いて始めると、月に1万円しか稼げなかった時に「全然無理だ」と挫折してしまう可能性が高くなります。ゼロから1万円を稼ぐだけでも本来はすごいことです。まずは過度な期待を下げ、打席に立ち続ける（バットを振り続ける）ことを目標にしてください。もし私が今、「軍資金10万円・コネなし」の状態で放り出されたら、まずは就活をするか、受託の仕事を始めます。10万円しかない状況でnoteを始めて、売れなかったら即退場です。それは挑戦ではなく、ただのギャンブルです。借金をしてまで一発逆転を狙うような無茶は絶対にしてはいけません。一番大事なのは、数ヶ月失敗しても生活が破綻しない「打席に立ち続けられる余裕」を作ることです。受託の仕事で日銭を稼ぎながら、その合間に自分のビジネスのバットを振り続ける。受託を受けるスキルがないなら、まずは就活をしてスキルを身につける。不安定な状況での挑戦は思考力を鈍らせます。ギャンブルではなく、本当の意味での「挑戦」ができる環境を整えることが最優先です。