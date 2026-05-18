◆米大リーグ マリナーズ３―８パドレス（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

パドレスの松井裕樹投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、敵地のマリナーズ戦に７―０の６回無死満塁から２番手で登板。今季４登板でいずれも２イニング以上を投げ、無失点を継続した。

５回まで１安打投球だった先発ジオリトが６回に３連続四球で降板。無死満塁から松井が登板した。最初の打者のネーラーに押し出し四球。アロザレーナとレフスナイダーに連続犠飛を打たれ、ジオリトに３失点がついた。松井は「あのケースで３点っていうのは、悔しい結果になりました」と語った。

「最後の配球の部分で違ったボールを選択できれば良かったなとか、そういうボールを途中で使っておけばよかったな、というのがある。そこがもったいなかった。（犠牲）フライとアウトを交換したんですけど、点数を入れられたのはやっぱり悔しいですね」と自身の失点とはならなかったが、悔しさをにじませた。２回無安打２四球２奪三振で、防御率０・００。３３球を投げてストライクが１９球だった。

松井は２月のキャンプ中に実戦形式の打撃練習で左内転筋を負傷。予定されていた３月のＷＢＣ出場を辞退し、開幕も負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えた。リハビリを終えて今月５日（同６日）にメジャー復帰。１４日の前回登板まで３試合でいずれも２イニング以上を投げ無失点だった。

メジャーでは４度目のマウンドだったが、久しぶりという感覚は「それはもう、まったくない。マイナーでも１１試合投げてるんで久しぶり感はないですし、毎回複数イニング投げているんで、投げられる球数が増えてきているのは自分の中でも感じてますし、今日も２イニング目もしっかりかかったボールを投げられていた。あとはまた配球だったり、投げる場所だったりをしっかり見直して、次はまたゼロで抑えられるようにしたいと思います」

１８日からは０・５差で地区首位を争うドジャースと本拠で今季初対戦。３連勝の勢いにのり、奪首を狙う。