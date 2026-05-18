元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が、18日までにインスタグラムを更新。休日の様子を写真で公開した。

「アメリカで購入した服だけを着て ニューヨークっぽい、週末 幸せ」とつづり、16枚の写真を公開。神田はニューヨークヤンキースの帽子にサングラスを合わせ、グレーの長袖Tシャツ姿だった。

公開した写真の一部に、神田を撮影しているとみられる夫のバナナマン日村勇紀（54）の姿がサングラスに反射していた。コメント欄には「サングラスに写る日村さんのフォルムがかわいい もちろん愛花さんもかわいいよ」「日村さんが撮ったのかな 元気そうで幸せそうで良かった」「日村さんがチラホラ 写っているのが素敵」などと書き込まれていた。

日村は現在、体調不良により休養中。所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と発表。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。