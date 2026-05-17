蠍座・女性の運勢

家や家族に関することについて、パートナーとは意見が衝突するかもしれません。蠍座を取り巻く状況は規模の大きい転機を迎えており、特に今週はより重要なヒントや展開がやってくるときかも。「こういう風に変えていけばいいのでは？」的指針が得られそうですが、そういう大変だけど前向きな動きに対し、パートナーは異論を唱えそうです。相手からすると「そんな努力必要ある？」なのかも。最近ふたりそれぞれの見えているものは少し違っているのでしょう。シンプルにふたりで過ごすなら相性良好で楽しい時期ですが、価値観の差は重要です。それを頭に置いたうえで、どうしていきたいかじっくり話す必要があるかも。

蠍座・男性の運勢

状況を大きく前進させる可能性のあるヒントをつかむとき。いまの蠍座を取りまく状況は大きく動こうとしています。それは日常生活や仕事を含む範囲の広いもので、そこを新しくし、より挑戦していくことを求められていると感じるのでしょう。それに対し前向きな意欲を持つ蠍座ですが、パートナーを筆頭とした蠍座の大事な人は否定的な意見を言ってきそう。相手と蠍座の価値観はある部分でずれており、相手は変える必要性を感じていないのかも。シンプルに一対一でかかわれば楽しく意気投合できるときなので、この差にはもやもやしそうですが、お互いの考えの理解には時間をかけたほうがいいです。衝突にはご用心を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ