令和８年５月１５日１４時３０分 気象庁 発表

【画像】今後の気温・全国の天気

２週間気温予報

北海道地方の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１８日から２０日頃まではかなり高いでしょう。農作物の管理等に注意してください。東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。沖縄・奄美の気温は、向こう４日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、２１日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■５月２３日～５月２７日の５日間平均気温（画像）

■山形は（画像）

※画像は気象庁より

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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