【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『困難も充実に変えられるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
試練のような様々なことを耐えていくのですが、そんな自分をカッコ良いと思えるような出来事がありそうです。守るべきものを守ったりして、ヒーロー感もあるでしょう。仕事や公の場ではめざしていきたい理想の姿があります。あまり他の人の意見は受け付けないようにするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
変な動き方をしたら相手に嫌がられてしまうので、真面目に行動を取るしかないようです。それでは解決しない問題がぞのままになるので、モヤモヤが減らないでしょう。シングルの方は、純粋そうに見えてフラフラしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを教育的な目で観察しています。
｜時期｜
5月18日 状況が変わる ／ 5月20日 自分を捨ててみる
｜ラッキーアイテム｜
菓子パン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞