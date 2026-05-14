カゴメ、トマトケチャップの外装を透明に「チューブ容器および中身の品質に変更はございません」中東情勢の緊迫化受け【全文】
【モデルプレス＝2026/05/14】大手食品メーカー・カゴメが5月14日、公式サイトを更新。中東情勢の緊迫化によるインクや塗料の需給状況の変化に伴い、「カゴメトマトケチャップ」のパッケージを変更することを発表した。
【写真】カルビー、中東情勢の影響受け発表された白黒パッケージ
サイトでは「中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、『カゴメトマトケチャップ』（以下、本製品）の外装パッケージに使用している白インクにも影響が及んでいます」とし、「本製品のパッケージの印刷下地として使用している白インクは、印刷適性の観点から使用可能な種類が限られており、代替が難しいものです」と説明。続けて「これらの状況を踏まえ、本製品を今後も安定的にお客様にお届けするため、下記3品について、外装パッケージを当面の間、印刷部分を減らした透明のデザインに変更いたします」とし、「カゴメトマトケチャップ」の500g、300g、180gについて、これまでのトマトが全面に描かれていたパッケージから一部を透明にしたデザインへ変更することを伝えた。
なお「チューブ容器および中身の品質に変更はございません」と明言。「長年親しんでいただいてきたデザインの変更となり心苦しく存じますが、本製品を安定的にお届けするためのやむを得ない対応であることにつき、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同商品は、2026年5月下旬頃より店頭にて展開される予定だ。（modelpress編集部）
中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、「カゴメトマトケチャップ」（以下、本製品）の外装パッケージに使用している白インクにも影響が及んでいます。本製品のパッケージの印刷下地として使用している白インクは、印刷適性の観点から使用可能な種類が限られており、代替が難しいものです。
これらの状況を踏まえ、本製品を今後も安定的にお客様にお届けするため、下記3品について、外装パッケージを当面の間、印刷部分を減らした透明のデザインに変更いたします。なお、チューブ容器および中身の品質に変更はございません。
長年親しんでいただいてきたデザインの変更となり心苦しく存じますが、本製品を安定的にお届けするためのやむを得ない対応であることにつき、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■対象商品：カゴメトマトケチャップ 500g、300g、180g
■店頭発売（予定）：2026年5月下旬頃から順次切り替え
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【写真】カルビー、中東情勢の影響受け発表された白黒パッケージ
◆カゴメ、トマトケチャップの外装を透明に
サイトでは「中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、『カゴメトマトケチャップ』（以下、本製品）の外装パッケージに使用している白インクにも影響が及んでいます」とし、「本製品のパッケージの印刷下地として使用している白インクは、印刷適性の観点から使用可能な種類が限られており、代替が難しいものです」と説明。続けて「これらの状況を踏まえ、本製品を今後も安定的にお客様にお届けするため、下記3品について、外装パッケージを当面の間、印刷部分を減らした透明のデザインに変更いたします」とし、「カゴメトマトケチャップ」の500g、300g、180gについて、これまでのトマトが全面に描かれていたパッケージから一部を透明にしたデザインへ変更することを伝えた。
同商品は、2026年5月下旬頃より店頭にて展開される予定だ。（modelpress編集部）
◆全文
中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、「カゴメトマトケチャップ」（以下、本製品）の外装パッケージに使用している白インクにも影響が及んでいます。本製品のパッケージの印刷下地として使用している白インクは、印刷適性の観点から使用可能な種類が限られており、代替が難しいものです。
これらの状況を踏まえ、本製品を今後も安定的にお客様にお届けするため、下記3品について、外装パッケージを当面の間、印刷部分を減らした透明のデザインに変更いたします。なお、チューブ容器および中身の品質に変更はございません。
長年親しんでいただいてきたデザインの変更となり心苦しく存じますが、本製品を安定的にお届けするためのやむを得ない対応であることにつき、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■対象商品：カゴメトマトケチャップ 500g、300g、180g
■店頭発売（予定）：2026年5月下旬頃から順次切り替え
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