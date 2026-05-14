「もう無理」我が子が歯医者の床で寝転び大騒ぎ！ 絶望する私。衛生士さんの『温かすぎる一言』に涙

子どものイヤイヤ期、どう対応すればいいのか困った経験はありませんか？ 思い通りにいかない場面が続くと、親としても気持ちが追い込まれますよね。今回は、筆者の友人が歯医者で経験した出来事をご紹介します。

何をしても号泣の時期

子どもが2歳の頃、いわゆるイヤイヤ期の真っ最中でした。何をするにも「イヤーー！」と、大声を上げて泣き叫び、親としての自信を削られる毎日。

着替えも、食事も、外出の準備も、そのたびにうまく進みません。

また始まった……！ 私の対応が悪いの？

そう思いながら、なんとか一日一日を回していました。

歯医者で起きた出来事

歯医者の定期検診に行った日のこと。

その歯科医院は靴を脱いで診察室に上がるスタイルで、入口で子どもの靴を脱がせようとした瞬間でした。

スイッチが入ったように、突然の大泣き。そのまま床に寝転び、手足を広げて全力で抵抗します。

勘弁してよ！ お願いだから、普通にして……。

痛いほどの視線を感じながら、なんとか抱きかかえて診察室へ。

でも、とても治療を始められる状態ではありません。

泣き声はさらに大きくなり、子どもは全身で拒否しています。

「もう無理」

思わず言葉がもれました。ここ最近の夜泣きや疲れも重なり、私は心が折れそうでした。