LANEIGE日本上陸♡うるおい続く新UV「ウォーターバンク」登場

強い紫外線やブルーライト、乾燥など、夏の肌ストレスが気になるこれからの季節。韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」から、うるおいバリア研究に基づいた新作UV「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」が登場します♡スキンケア成分78.3％*¹配合で、日中もうるおいを守りながら紫外線対策ができる注目アイテム。みずみずしい使用感で、毎日心地よく使える新感覚UVです。

水分バリア発想の新作UVに注目

「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」は、ラネージュが30年にわたり研究を続けてきた“うるおいバリア”技術から生まれたサンスクリーンです。

SPF50+ PA++++の高いUVカット力を備えながら、微細なほこりやブルーライトなどの外的ストレスから肌を守る設計に。

紫外線だけでなく、現代のライフスタイルによる乾燥ダメージにも着目したアイテムです。

また、ラネージュ独自のHydroBarrier UV Technologyを採用。ムラになりにくく、するんと伸びる軽やかなテクスチャーで、白浮きしにくい快適な使い心地を叶えます。

まるで美容液のようなみずみずしさで、日焼け止め特有の重たさが苦手な方にもおすすめです♪

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スキンケア成分78.3％*¹配合♡

今回登場する「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」は、スキンケア成分78.3％*¹配合という贅沢な処方も魅力。

ラネージュの人気シリーズ「ウォーターバンク クリーム」にも採用されているブルーヒアルロン酸²に加え、4種のヒアルロン酸³、ブラックベリー抽出物*⁴を配合。

紫外線を浴びた肌にすばやく水分を与え、うるおいバリアをサポートします。

さらに、皮膚科テスト済、眼刺激性テスト済、ノンコメドジェニックテスト済なのも嬉しいポイント。

＊すべての方に、皮膚刺激・眼刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

＊すべての方に、ニキビのもとができないということではありません。

*¹ 水を含む

*² 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

*³ ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）

*⁴ セイヨウヤブイチゴ果実エキス（整肌成分）

商品情報＆発売日をチェック

ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン



価格：2,420円（税込）

容量：50mL

発売日：2026年5月28日（木）Qoo10先行発売／その後順次全国発売

販売場所：Qoo10／楽天／Amazon／ロフト／ロフトネットストア／PLAZA／PLAZA オンラインストア／＠cosme TOKYO／＠cosme STORE／＠cosme SHOPPING

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

毎日使いたくなる心地よさ♡

日焼け止めに求めるのは、UVカット力だけではなく、毎日続けたくなる心地よさ。

「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」は、みずみずしいテクスチャーとうるおい感で、スキンケア感覚で使える新しいUVアイテムです♡

乾燥や外的刺激が気になる季節でも、軽やかに肌を守りながら透明感のある印象へ。ウォーターバンクシリーズと合わせて、うるおいあふれる夏肌ケアを始めてみてはいかがでしょうか♪