スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した「TIGORA by BEAMS DESIGN（ティゴラ バイ ビームス デザイン）」の今年のSUMMERコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアで発売する。

「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきた同社が、“多くの人に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから生まれた、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したブランドになっている。

そして、「TIGORA」と、ビームスのライセンスブランド「BEAMS DESIGN」がタッグを組み、2019年に誕生した「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、スポーツの機能性とスマートなファッション性を融合させたオリジナルコレクション。

フィットネス／ランニング／バスケットボール／テニス／トレーニングの5つのスポーツシーンに特化し、スポーツを楽しむ消費者に向けてFASHIONとFUNCTIONをシームレスにつなぐウェアを展開している。

着るだけで今日がアクティブになるFITNESS。街を駆け抜ける、最新鋭のデザインのRUNNING。差がつくデザインでコートの主役に導くBASKETBALL。オン・コートスタイルをファッショナブルにしたTENNIS。街に馴染む、多機能ウェアのTRAINING−−を展開する。

新作として、速乾性や通気性に優れ、夏のアクティブシーンにもぴったりなアイテムが多数登場する。タウンユースにも映える、遊び心あふれるグラフィックデザインを揃えている。



「FITNESS」シリーズ

美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。「ブラタンクトップ」は、肌触りの良いナイロンスムース素材を使用した、ブラトップとタンクトップのコンビネーションが特長になっている。フィットネスコンビネーションタイツと合わせることで、よりスタイリッシュな着こなしを楽しめる。「フィットネスタイツ」は、肌触りの良いナイロンスムース素材を使用した、ショーツとタイツを組み合わせたデザインが特長になっている。



「RUNNING」シリーズ

通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材で、日々のランニングを快適にサポートする「RUNNING」シリーズ。

「ランニングノースリーブ」は、陸上トラックレーンをイメージしたグラフィックが印象的なTシャツ。薄くて軽いドライ素材「ハニカムAIRメッシュ」を使用し快適に着用できる。バックプリントはリフレクター仕様で、夜間のランニングにも最適だとか。「ランニングショーツ」は、吸水速乾性に優れた「ストレッチドットメッシュ」素材を採用し、フィット感と高い運動性能を両立させた。収納面では、両サイドのポケットに加え、ランニング中の揺れを最小限に抑える専用スマートフォンポケットを右後方に配置している。



「BASKETBALL」シリーズ

「BASKETBALL」シリーズは、プレイヤー視点で考えた機能的なウェア設計で、パフォーマンス向上に寄り添う「BASKETBALL」シリーズ。「バスケットショーツ」は、ノースリーブとセットで着用できる2色展開となる。サイドポケット付きで、吸水速乾のポリエステルドライメッシュ生地で快適な着心地になっている。



「TENNIS」シリーズ

クラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」のグラフィックが特徴の「TENNIS」シリーズ。「テニスグラフィックTシャツMEN」は、吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地のTシャツ。フロントの右下裾には、サングラスを拭ける専用生地を切り替えで採用し、デザイン性だけでなく実用性にもこだわった。バックプリントは通気性の良いドットプリントになっている。「テニスグラフィックTシャツWOMEN」は、着丈、袖丈とウエストシェイプを調整し、心地いい着心地と美しいシルエットを両立したTシャツ。日差しが気になる日にもうれしい、吸水速乾UV機能付きのメッシュ生地を使用した。バックプリントは通気性の良いドットプリントになっている。



「TRAINING」シリーズ

機能性を備えトレーニングはもちろん、スポーツ観戦などのあらゆるシーンで幅広く使える「TRAINING」シリーズ。「トレーニンググラフィックTシャツ」は、TIGORA の語源であるタイガーをモチーフにしたオリジナルグラフィックTシャツ。速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用した。カラーバリエーション豊富な5色展開となる。「トレーニングクロスハーフパンツ」は、US ARMY のトレーニングウェアから着想したデザインのハーフパンツ。ストレッチタフタ素材を用いた同素材のロングパンツとジャケットも展開している。

［小売価格］

ブラタンクトップ：4999円

フィットネスコンビネーションタイツ：5999円

ランニングノースリーブ：2499円

ランニングショーツ：2499円

バスケットショーツ：4499円

テニスグラフィックTシャツMEN：4499円

テニスグラフィックTシャツWOMEN：4499円

トレーニンググラフィックTシャツ：2999円

トレーニングクロスハーフパンツ：4999円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp