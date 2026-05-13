なか卯、とろける「漬け旨サーモン丼」を発売 - 塩だれやユッケ風も登場
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は5月13日より、「漬け旨サーモン丼」を販売している。
「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用しており、鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しむことができる。2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれが、サーモンの上品な甘みを引き立てる。価格は、ごはん小盛が900円、並盛が920円、ごはん大盛が1,020円。
なか卯「漬け旨サーモン丼」
なか卯「塩だれオニオンサーモン丼」
さらに、たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた「塩だれオニオンサーモン丼」や、なか卯の“こだわり卵”のコクと、ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれのピリッとした辛みがやみつきになる「サーモンユッケ丼」もラインアップされている。いずれも価格は、ごはん小盛が1,030円、並盛が1,050円、ごはん大盛が1,150円。
なか卯「サーモンユッケ丼」
「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用しており、鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しむことができる。2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれが、サーモンの上品な甘みを引き立てる。価格は、ごはん小盛が900円、並盛が920円、ごはん大盛が1,020円。
なか卯「塩だれオニオンサーモン丼」
さらに、たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた「塩だれオニオンサーモン丼」や、なか卯の“こだわり卵”のコクと、ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれのピリッとした辛みがやみつきになる「サーモンユッケ丼」もラインアップされている。いずれも価格は、ごはん小盛が1,030円、並盛が1,050円、ごはん大盛が1,150円。
なか卯「サーモンユッケ丼」