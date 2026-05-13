日本時間午後９時半に４月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比４．８％上昇、コアの大方の予想が前年比４．３％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の４．０％上昇、３．８％上昇から加速するとみられている。前日に４月の米消費者物価指数が発表されており、予想を上回っていた。４月の米生産者物価指数も同様の結果になれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が一段と後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言する。日本時間午後３時３５分にラデフ・ブルガリア中銀総裁の講演、同午後４時半にドレンツ・スロベニア中銀総裁の講演、同午後５時にミュラー・エストニア中銀総裁の会見、同１４日午前０時半にコリンズ米ボストン地区連銀総裁の座談会参加、同１４日午前２時にマン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員の講演、同１４日午前２時１５分にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁の討論会参加、同１４日午前４時にレーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストの講演、同１４日午前４時１５分にラガルドＥＣＢ総裁の講演が予定されている。



MINKABU PRESS

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