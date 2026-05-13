【飲み過ぎ、食べ過ぎ】「わかっちゃいるけどやめられない」人がすべき行動・ベスト1
飲み過ぎ、食べ過ぎ、いつもスマホを見てダラダラ――こんな自分をなんとかしたい。でもやめられない。そんな人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
治療の一環として、絵を描き始めた画家
近所の美術館で近代フランス画家のモーリス・ユトリロ展をやっていた。
パリの街並みを描いた、ユトリロの白を基調とした絵が好きだったので足を運んだが、彼自身についてはほとんど何も知らなかった。
展示室に入ってすぐ、作品の横に貼られた紹介文が目に入ってきた。
ユトリロは、アルコール依存症の治療の一環として、18歳から絵を描き始めた。しかも最初は、乗り気ではなかったという。
あんな素敵な絵を描く人が、そんな始まり方をしていたのか。
もう10年くらい前に見た展示なのに、そのとき受けた衝撃は今でもはっきりと覚えている。
アルコールで失敗したことが多い自分には、なんとなく他人事に思えなかったのだ。
やるべき行動ベスト1：音楽や芸術に没頭する
欲望を抑えるにはどうすればいいのか。
神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』の中で、19世紀の哲学者ショーペンハウアーの言葉を引用して、欲望の乗り越え方についてこう述べている。
ショーペンハウアーによると、「意志」とは「生きようとする盲目的な衝動」だという。
それなら、無理に抑え込もうとするよりも、別のものに目を向けたほうがいい。
気づいたら、飲まなくなっていた
フリーランスになってから、仕事が立て込んだ時期があった。
昼も夜も締め切りに追われて、気づけば3か月間、まったくお酒を飲まなかった。飲まなかったというより、飲むことを忘れていた。
それまでの自分なら、お酒は特に理由もなく飲んでいた。
でも、その3か月間は、我慢していたわけでもなく、ただ目の前の仕事に向かっているうちに、飲むという選択肢自体が浮かばなくなっていたのだ。
脳が別のことに向かっているとき、衝動はそっと小さくなる。
本書には、衝動の仕組みについて、哲学や脳科学の視点から語られている。「なぜ変われないのか」という問いを長年抱えてきた人ほど、見え方が変わっていく一冊だ。
（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）