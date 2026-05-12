CHARM MAKE BODYの小さく見せるブラが話題♡TikTokで大ヒット中

女性の“なりたいボディライン”に寄り添うブランド「CHARM MAKE BODY」の人気アイテム「小さく見せるブラ」が、TikTok Shopで大きな注目を集めています。グラマーサイズ特有のお悩みに向き合った設計と、見た目の美しさを両立したデザインが支持され、TikTok Shop開設後わずか約半年で6,000枚以上を販売。SNSを通じてリアルな声を届ける発信スタイルも共感を呼び、多くの女性から熱い支持を集めています♡

TikTokで話題の理由とは？

「CHARM MAKE BODY」は、美しい身体づくりを通して女性がもっと自信を持てるようにという想いから誕生したブランド。

ナイトブラや補整ブラ、マタニティブラなど、女性のライフスタイルや悩みに合わせたアイテムを多数展開しています。

中でも「小さく見せるブラ」は、“スリムに見せたい”“胸のボリューム感を抑えたい”“洋服をすっきり着こなしたい”という悩みを持つ女性たちから高い支持を獲得。

TikTokでは、社内インフルエンサーでもある“こじみく”こと小島未紅さんが「ブラ職人」として登場し、ブラ選びやお手入れ方法などを分かりやすく発信。

リアルなレビューや着用感の紹介が反響を呼び、総再生回数は2,000万回以上*、コメント投稿数は1,679件*を突破しています。

「同じ悩みがある」「これなら着けてみたい」といった共感の声が集まり、ブランドへの信頼感にもつながっています。

HEAVEN Japanのストラップレスブラ登場♡ズレにくく快適な美胸設計に注目

小さく見せるブラの商品詳細

話題の「小さく見せるブラ」は、すっきりとしたシルエットを目指しながらも、快適な着け心地を追求したアイテムです。

価格は2,280円（税込）。カラーはブラック、テラコッタ、ソフトブルー、アイボリーの4色展開で、ファッションや気分に合わせて選べるのも魅力。

サイズ展開はL、XL、2XL、3XL、4XL、さらにL-XL、XL-2XLまで幅広く揃っており、自分に合ったフィット感を見つけやすい仕様です。

素材は、メイン部分にナイロン90％・ポリウレタン10％を使用。脇裏にはナイロン80％・ポリウレタン20％を採用し、しっかりとボディラインをサポートします。

また、4列4段ホック仕様で安定感を高めつつ、ノンワイヤー設計によって締め付け感を軽減。長時間着用してもラクな着け心地を叶えてくれるのも嬉しいポイントです♪

さらに、洗濯機洗い対応なので、お手入れのしやすさも魅力のひとつ。毎日使いたくなる快適さが、多くのリピーターを生んでいます。

自分らしく美しく過ごせる一枚♡

SNSで話題を集める「CHARM MAKE BODY」の「小さく見せるブラ」は、ただ補整するだけでなく、毎日のファッションをもっと楽しみたい女性たちの味方になってくれるアイテム。

すっきり見えと快適さを両立した設計で、自分らしいスタイルを自然に叶えてくれます。

グラマーサイズならではの悩みに寄り添った一枚で、毎日のコーディネートをもっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♡