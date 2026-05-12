【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（5月12日〜5月18日）

達人の遠藤秀さんがやりました！ 4月30日にストレート的中。当せん金は84万円超です。達人は、昨年3月以来のストレート的中。おめでとうございます！ 今回は？

「本命はゾロ目で『66』『77』。バラナンバーは『0』『2』『4』『6』『7』の組み合わせを」

続いて、出萌名人。

「『0』と『5』を千の位に。ゾロ目の勢いは見逃せず、『00』『55』も入れています」

恒例の月別ゾロ目データも紹介しています。4月は抽せん22回のうち、13回でゾロ目が出現しました。予想の参考にしてください。

【5月12日〜5月18日】

遠藤さんの達人予想

6670 6704

6647 6702

6632 6742

7762 6042

7750 7042

出萌クンの萌え予想

0986 5243

0769 5124

0876 5321

0067 5253

0906 5415

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

4月30日 第6973回 8641

5月1日 第6974回 9391※

5月4日 第6975回 3298

5月5日 第6976回 9998※

5月6日 第6977回 5513※

5月7日 第6978回 1595※

5月8日 第6979回 1421※