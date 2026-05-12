ファミマのキンパに新作「ツナキムチ」登場 本場韓国でも人気のピリ辛な組み合わせ
【モデルプレス＝2026/05/12】ファミリーマートでは、販売開始1ヶ月で累計144万食を突破したヒット商品「キンパ」シリーズの新作「キンパ ツナキムチ」を5月12日（火）から、北海道を除く全国のファミリーマート約16,200店にて発売する。
【写真】ファミマで既に好評の「キンパ プルコギ」
ファミリーマートのキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタイルが特長で、1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立て。今年4月の販売開始からわずか1ヶ月で累計144万食を突破し、女性を中心に記録的なヒットを飛ばしている。ヒットの理由は「ヘルシー・タイパ・映え」の三拍子が揃っていること。野菜のシャキシャキ感が感じられて彩りが良く、ヘルシーで罪悪感が少ないこと、また、カット済の手軽さやタイパの良さ、そして具材がカラフルで映える断面美などがあげられる。
そんな人気シリーズに、本場韓国でも「チャムチ（ツナ）キンパ」として広く愛されるツナキンパにキムチを合わせた「キンパ ツナキムチ」が新たに登場。ピリッとした味わいのキムチと旨みのあるツナが相性抜群で、人参やきゅうりなど野菜の食感も楽しめる。カット済なので忙しい日の手軽なランチにもぴったりの一品だ。（modelpress編集部）
【価格】369円（税込398円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】全国（北海道を除く）
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【写真】ファミマで既に好評の「キンパ プルコギ」
◆1ヶ月で144万食突破、女性の支持集めるファミマの「キンパ」
ファミリーマートのキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタイルが特長で、1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立て。今年4月の販売開始からわずか1ヶ月で累計144万食を突破し、女性を中心に記録的なヒットを飛ばしている。ヒットの理由は「ヘルシー・タイパ・映え」の三拍子が揃っていること。野菜のシャキシャキ感が感じられて彩りが良く、ヘルシーで罪悪感が少ないこと、また、カット済の手軽さやタイパの良さ、そして具材がカラフルで映える断面美などがあげられる。
◆本場さながらの味をファミマで、「ツナキムチ」新登場
そんな人気シリーズに、本場韓国でも「チャムチ（ツナ）キンパ」として広く愛されるツナキンパにキムチを合わせた「キンパ ツナキムチ」が新たに登場。ピリッとした味わいのキムチと旨みのあるツナが相性抜群で、人参やきゅうりなど野菜の食感も楽しめる。カット済なので忙しい日の手軽なランチにもぴったりの一品だ。（modelpress編集部）
■キンパ ツナキムチ
【価格】369円（税込398円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】全国（北海道を除く）
【Not Sponsored 記事】