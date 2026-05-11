「彼に指輪買ってもらっちゃった♡」親友の“自虐を装った自慢”に思わず反撃！ 関係が変わってしまい？

今回は、知人のA子さんから聞いたエピソードをご紹介します。

婚約をきっかけに「自虐風自慢」が増えた親友のB美に、A子さんはモヤモヤ。

笑顔で対応していたものの、ある日ついに＜反撃＞してしまいます。

その後、親友との関係は変わってしまい──。

大切な親友

学生時代からの友人・B美とは、ずっと仲が良く、社会人になってからも頻繁に会っていました。

お互いが、気を遣わずに何でも話せる、大切な存在だったと思います。

けれど──B美が婚約したのをきっかけに、彼女の発言に、少しずつ違和感を覚えるようになったんです。

心をえぐる、自虐風自慢

「彼ったら、こんなに高い婚約指輪買ってくれたのよ。絶対に私、お金のかかる女だと思われてるよね～」

「私センスなさすぎるから、新居の家具は全部インテリアコーディネーターまかせよ。A子は自分で決められて、すごいよね」

「ちょっと帰りが遅いだけでも、心配のメッセージがすごくて。私って信用されてないよね～。1人で気楽なA子が羨ましい♪」

一見すると、自虐のように聞こえる言葉。

でも、30代後半で独身の私にとっては、そのどれもが自慢話にしか聞こえませんでした。

彼女の「自虐風自慢」が繰り広げられるたび、「そんなことないよ」「愛されてるね」と笑顔をつくる私。

それが彼女が求めている答えだと、わかっているからです。

さらに、私が何か話そうとすると、B美はすぐに自分の話にすり替えました。

「この前実家に帰省したときにね……」

「あ！ 帰省といえば、この前義実家にお邪魔したんだ！ 彼ったら、手土産なんてなんでもいいなんて言ってね──」

といった具合に。

そのうち、彼女と会うたびに、私はどっと疲れてしまうように。

あんなに楽しかった親友との時間が、ひどく苦痛なものになっていきました。