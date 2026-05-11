【漢字クイズ】「妹尾」はなんて読む？「せ」から始まる！？

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「妹尾」はなんて読む？

「妹尾」という漢字を見たことはありますか？

岡山県にある駅名で、答えはひらがな3文字です。

いったい、「妹尾」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せのお」でした。

妹尾駅は、岡山県岡山市に位置する駅。

駅のある岡山市は、瀬戸内の温暖な気候を活かしたマスカットや白桃などのフルーツの産地で有名です。

また、歴史的には古代より吉備文化の発祥地として栄え、造山古墳をはじめとした史跡が今も数多く残っていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JRおでかけネット』
・『【公式】岡山市の観光情報サイト』

ライター Ray WEB編集部