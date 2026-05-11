【漢字クイズ】「妹尾」はなんて読む？「せ」から始まる！？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「妹尾」はなんて読む？
「妹尾」という漢字を見たことはありますか？
岡山県にある駅名で、答えはひらがな3文字です。
いったい、「妹尾」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「せのお」でした。
妹尾駅は、岡山県岡山市に位置する駅。
駅のある岡山市は、瀬戸内の温暖な気候を活かしたマスカットや白桃などのフルーツの産地で有名です。
また、歴史的には古代より吉備文化の発祥地として栄え、造山古墳をはじめとした史跡が今も数多く残っていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JRおでかけネット』
・『【公式】岡山市の観光情報サイト』
ライター Ray WEB編集部