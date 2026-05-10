射手座はSNSよりリアルな出会いがオススメ◎双子座はストレートな表現が吉！　5/10〜5/22【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

5月10日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはお相手を求めるなら、友達からの紹介はちょっと期待できないかも。カップルさんはお相手を優先して物事を進めたほうが、楽しく過ごせそう。

♡ツラ恋の処方箋

「何が悪いんだろう」って考えすぎないで！ そんなに悪い状況にはならないから。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんはいいなと思っている人に対して、まだ動くときじゃないみたい。カップルさんはお相手に対して、いつもと違うアプローチはしないほうがよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

普通が一番！

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんはモテるために目立とうとすると、逆効果。静かに、控えめに。カップルさんは伝えたいことがあるなら、遠回しな表現は避けて、ストレートに！

♡ツラ恋の処方箋

誰が悪いわけでもないから、気にしないで！

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは恋がうまくいかないからって、自分を変える必要はないですからね！ カップルさんはお相手の意外な一面を知って、ショックを受けるかも。

♡ツラ恋の処方箋

人は人、自分は自分。そんな違いを受け入れてみて。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは誰にでも愛想よくしなくていい。好きな人にだけ、笑顔を見せて。カップルさんはなんでもかんでもお相手に正直に話す必要はないからね！

♡ツラ恋の処方箋

区別するって大事。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは今、気になっているのが仕事関係の方なら、しばし様子見を。カップルさんはお相手に「忙しい」と言われた場合、疑わずに「忙しいんだ」って思ってればいい。

♡ツラ恋の処方箋

疑うほど、うまくいかなくなります。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは「自分と価値観が違っておもしろいかも」と思う人とは、やっぱり合わなさそう。カップルさんはお相手からの、ある程度の束縛は受け入れておきましょうか。

♡ツラ恋の処方箋

自由は必要。でも、自由すぎると一緒にいる意味が薄れてしまうかも。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは自分を変えてまで、好かれようとしなくてもよくない？ そのままで十分魅力的。カップルさんは「あれ？」という違和感を無視しないように。

♡ツラ恋の処方箋

自分自身の幸せを最優先で。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんはお相手探しをするなら、SNSよりリアルな出会いがオススメです。カップルさんはもっとお相手に甘えちゃってもいいのでは？ 恋人同士なんだから。

♡ツラ恋の処方箋

そんなに頑張らなくていいから。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは「頑張らなきゃ」っていう気持ちはわかるけど、今はそのタイミングじゃなさそう。カップルさんは今、結婚の話とかはしなくてもいいみたい。

♡ツラ恋の処方箋

意識的に「待てる」人は強い！

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは“個性”より“普通っぽさ”をアピールしたほうが好かれそう。カップルさんはなんでもはっきりいえばいいってもんじゃないのかも。言葉を選びましょう。

♡ツラ恋の処方箋

発言の前に、一旦考えるクセを。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは、どんなにさみしくても曖昧な関係には足を踏み入れないほうがよさそうです。カップルさんはうまくいってなくても、今はまだ別れるときじゃなさそう。

♡ツラ恋の処方箋

しばし、我慢のタイミングかな。

（藤島佑雪）