【実話】かわいい妹の自慢ばかりする母親!?自分を見下す毒親から夜逃げを決断する姉【作者に聞いた】
【漫画を読む】スマホで妹と孫の写真を見せる母親だが…!?
宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は母親から夜逃げする娘をテーマにした2作品をお届けするとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても話を聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
今回の依頼者は三好ハルナさん(29歳)。彼氏のモラハラから夜逃げをしたく、実家の山形へ移転を予定している。社長と夜逃げ屋のスタッフがハルナさんの自宅へ行くと、母親とハルナさんが出迎えてくれた。全て母親が指示を出して仕切っているので、ハルナさんは母親に従っているように見える。
作業が始まると「まさか娘が夜逃げだなんて、ほんと恥ずかしいわ」などと、ハルナさんの前で愚痴を言い始める母親。ハルナさんは母親の言葉を聞きながら、黙って作業をしている。すると母親は妹のチアキが地元でいい人と結婚をして、孫の写真まで送ってくれたことを宮野に自慢してくる。チアキは誰が見てもかわいい女の子で、「ハルナとは全然違うわ」などと大声で話し、姉妹を比べるような発言ばかりするのである…。
著者に娘のこれまでの人生を否定するような母親について伺うと、「親がどこまで子どもに干渉するかは各家庭によって違うでしょうし、何が正解でどこまでがセーフかは判断の難しいところですが、ここまで否定的だと夜逃げされても当然なんじゃないかと思ってしまいます」と話してくれた。
■遂に母親と縁を切った姉
無事に搬出や立ち合いが終わったので、これから実家に荷物を搬入する。ハルナさんは社長と一緒にトラックに乗るが、母親の席はないため、先に新幹線で実家へ帰ってもらうことに。その後トラックが目的地に到着したようだが、なんとそこは山形ではなく静岡。
宮野は社長に状況を聞くと、今回はモラハラ彼氏だけでなく、母親からも夜逃げをする計画だったという。ハルナさんは母親のことが苦手だが、これまで自分勝手に生きて来た自分が悪いという気持ちもあった。母親と縁を切ると決断をするまで2年以上かかり、今回ようやく夜逃げができたというわけだ。夜逃げの日程を母親に教えたのは、ハルナさんなりのケジメだったのかもしれない…。
今回は母親から夜逃げする娘をテーマに2つの作品を紹介した。「夜逃げ屋日記」は待望の第5巻が発売され、著者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現。夜逃げ屋に興味がある人は、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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