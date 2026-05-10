「祈るしかない」「W杯開幕まであと１か月だぞ」日本に届いた“心配な一報”にファン騒然！「お祓いに行くべきレベル」「恐れていたことが起こってしまった…」
日本サッカー界に激震が走っている。
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。
この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。
６月に開幕する北中米ワールドカップでは、森保ジャパンの主力として活躍が期待されているだけに、この一報にファンは騒然。SNS上では以下のような声が上がっている。
「W杯開幕まであと１か月だぞ」
「ほんまに勘弁して」
「祈るしかない」
「ほんとにやばいぞ」
「ショックとかいう次元じゃない」
「厳しいか」
「最悪のタイミング」
「お祓いに行くべきレベルだぞ」
「恐れていたことが起こってしまった…」
「嘘だろ」
三笘の状態が深刻ではないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。
この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。
６月に開幕する北中米ワールドカップでは、森保ジャパンの主力として活躍が期待されているだけに、この一報にファンは騒然。SNS上では以下のような声が上がっている。
「W杯開幕まであと１か月だぞ」
「ほんまに勘弁して」
「祈るしかない」
「ほんとにやばいぞ」
「ショックとかいう次元じゃない」
「厳しいか」
「最悪のタイミング」
「お祓いに行くべきレベルだぞ」
「恐れていたことが起こってしまった…」
「嘘だろ」
三笘の状態が深刻ではないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン