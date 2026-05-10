ウルブス戦で負傷交代を余儀なくされた三笘。（C）Getty Images

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　日本サッカー界に激震が走っている。

　現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。

　この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。
 
　６月に開幕する北中米ワールドカップでは、森保ジャパンの主力として活躍が期待されているだけに、この一報にファンは騒然。SNS上では以下のような声が上がっている。

「W杯開幕まであと１か月だぞ」
「ほんまに勘弁して」
「祈るしかない」
「ほんとにやばいぞ」
「ショックとかいう次元じゃない」
「厳しいか」
「最悪のタイミング」
「お祓いに行くべきレベルだぞ」
「恐れていたことが起こってしまった…」
「嘘だろ」

　三笘の状態が深刻ではないことを願うばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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