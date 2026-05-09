30歳の夫婦なのに、見た目は「祖母と孫」――。急激に老いる妻と成長が止まった夫の漫画が描く「歳と幸せ」
リビングで過ごす白髪の老婆と小柄な少年。祖母と孫のように見える2人だが、お互いに30歳、そして結婚10年目の夫婦だった――!?。
【漫画】本編を読む
墨染清さん(@sumizomesei)さんの創作漫画「としとしあわせ」は、猛烈な速さで老いた妻と、成長が止まってしまった夫の日々を描いた作品だ。「一緒に歳を取る」という、当たり前の幸福を奪われた夫婦の姿に、SNS上では多くの反響が寄せられた。
■タイトル『としとしあわせ』に秘められた意味とは？
作者の墨染清さんは、テレビ朝日の漫画バラエティ番組「バズマンTV」発の作品『32歳の真崎くんは青春を拗らせている』(「ヤングアンブル」にて連載中)や、『曇天男子、晴天女子。』(じるみてにて連載中)などの作品があるプロの漫画家だ。
夫婦の老いを題材にした本作のタイトル「としとしあわせ」は、「歳と幸せ」と「歳歳合わせ」を掛け合わせたものだという。墨染さんは「無情に訪れる『老い』ですが、伝えたいことは「夫婦の幸福」でしたから、幸せを感じられるタイトルにしたいという想いがまずはじめにありました」と、題名にこめた考えを話す。
そこで夫婦が立ち向かう「歳」と「幸せ」、さらに夫婦が手を取り合うイメージから「合わせる」という言葉を組み合わせ生まれたのが「としとしあわせ」だという。
墨染さんは「自分が老いることよりも、大事な人が老いて弱る姿を見る方がよほどつらい」と言い、そうした苦しみを本作に詰め込んだそう。SNSで大きな反響を集めたことには「この思いを受け止めてくれる人はいるのかと不安に感じていましたので、たくさんのご感想をいただけて、驚いたと同時に心からうれしかったのを覚えています」と振り返る。
作品のクライマックスには、夫婦の歩む人生の速さが正反対になってしまった理由を示唆する描写が盛り込まれているが、結末をどう解釈するかは読者の中でも反応が分かれた。「曖昧に描きすぎたために読者の方を困らせてしまいました」と話す墨染さんだが、「それぞれ『私はこういうことだと思う』という考えを聞かせてもらえた」と、さまざまな受け取り方を見られたこととうれしさを語った。
取材協力：墨染清さん(@sumizomesei)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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墨染清さん(@sumizomesei)さんの創作漫画「としとしあわせ」は、猛烈な速さで老いた妻と、成長が止まってしまった夫の日々を描いた作品だ。「一緒に歳を取る」という、当たり前の幸福を奪われた夫婦の姿に、SNS上では多くの反響が寄せられた。
作者の墨染清さんは、テレビ朝日の漫画バラエティ番組「バズマンTV」発の作品『32歳の真崎くんは青春を拗らせている』(「ヤングアンブル」にて連載中)や、『曇天男子、晴天女子。』(じるみてにて連載中)などの作品があるプロの漫画家だ。
夫婦の老いを題材にした本作のタイトル「としとしあわせ」は、「歳と幸せ」と「歳歳合わせ」を掛け合わせたものだという。墨染さんは「無情に訪れる『老い』ですが、伝えたいことは「夫婦の幸福」でしたから、幸せを感じられるタイトルにしたいという想いがまずはじめにありました」と、題名にこめた考えを話す。
そこで夫婦が立ち向かう「歳」と「幸せ」、さらに夫婦が手を取り合うイメージから「合わせる」という言葉を組み合わせ生まれたのが「としとしあわせ」だという。
墨染さんは「自分が老いることよりも、大事な人が老いて弱る姿を見る方がよほどつらい」と言い、そうした苦しみを本作に詰め込んだそう。SNSで大きな反響を集めたことには「この思いを受け止めてくれる人はいるのかと不安に感じていましたので、たくさんのご感想をいただけて、驚いたと同時に心からうれしかったのを覚えています」と振り返る。
作品のクライマックスには、夫婦の歩む人生の速さが正反対になってしまった理由を示唆する描写が盛り込まれているが、結末をどう解釈するかは読者の中でも反応が分かれた。「曖昧に描きすぎたために読者の方を困らせてしまいました」と話す墨染さんだが、「それぞれ『私はこういうことだと思う』という考えを聞かせてもらえた」と、さまざまな受け取り方を見られたこととうれしさを語った。
取材協力：墨染清さん(@sumizomesei)
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